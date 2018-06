Plazafelújítás - A Sopron Plaza felújítása nyár végén kezdődik

A Sopron Plaza felújítása nyár végén kezdődik el, az első ütemben közel egymilliárd forintos ráfordítás mellett. A város északnyugati szélén működő létesítmény egységesebb, letisztultabb külső homlokzatot kap, miközben a belső terek természetes és mesterséges megvilágítását is javítják. Ezzel párhuzamosan több új bérlői megállapodást is sikerült tető alá hozni. Így Sopronban is az Indotek Group portfóliójába tartozó ingatlanban fogja első áruházát megnyitni az Auchan, több neves nemzetközi divat- és napi fogyasztási cikkeket árusító üzletlánc boltjai mellett, az eddiginél is színvonalasabb szolgáltatásokat kínálva a soproniaknak.

Az elkövetkező hetekben-hónapokban startoló beruházások részeként a társaság kívül-belül megújítja az ezredfordulós beruházási hullám során felépített ingatlanokat. A korszerűsítési munkálatok célja, hogy a bevásárlóközpontok újra vonzóvá és a közösségi élet valódi központjaivá váljanak, továbbá minél értékesebb helyszínként szerepeljenek a kereskedelmi ingatlanok piacának térképén – hangsúlyozták az Indotek Group szakértői.A zalaegerszegi Zala Plaza, valamint a Sopron Plaza, a Szeged Plaza és a Debrecen Plaza is teljesen megújul az elkövetkező hónapokban az Indotek Group beruházási programjának köszönhetően.