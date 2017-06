Olvasónk ajánl egy remek túrát Ausztriában Soprontól 60 km-re - fotók

"Akik odajárnak, azok nagy része is csak a Sky Walk kilátót és a vadasparkot látogatják, pedig kisebb-nagyobb, könnyebb-nehezebb túraútvonalak is vannak, gyönyörű látnivalókkal. Mindenkinek ajánlani tudom, akár egész napos túrákra is. Néhány kép ízelítőül" - zárta szavait Tudósítónk.