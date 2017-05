Olimpiai bajnok köszöntötte a fertőrákosi diákokat - fotók

Az érdeklődőket Növényi Norbert olimpiai bajnok köszöntötte, aki arról is szólt, hogy tehetség és inspiráció, kreativitás kell a sporthoz és a művészethez egyaránt. A település és a fenntartó nevében Palkovits János Fertőrákos polgármestere, a fertőrákosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.A kiállítást Kárpáti Béla, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg, aki a sport és a művészetek közösségteremtő erejét hangsúlyozta, továbbá a Fertő táj ihlető erejét.- A mai kiállítás annak bizonyítéka, hogy mind tehetséges fiataljaink vannak. Mert örök igazság, hogy mindenki tehetséges valamiben, mind ahogyan mindenben meg lehet találni az ihlető erőt. Ebben és a tehetségek kibontakoztatásában szükség van a felkészítő tanárok tudására – fogalmazott Kárpáti Béla megnyitó beszédében.Hozzátette: A tehetség, a bátorság, a fantázia, az alkotókészség mellet fontos, hogy legyenek olyan pedagógusok, mint Fertőrákoson, akik küldetésüknek tekintik a tehetséges fiatalok nevelését, és arajzversenyeken való megmutatkozásukat is. Ezért köszönet jár a felkészítő pedagógusoknak és az iskolának, hogy segítenek felszínre kerülni a tehetséget.A Fertőrákosi Iskola diákjai Schmidel Bernadett és Palkovits Tamásné irányításával végzik alkotó tevékenységüket – mondta a kiállításról Leopold Beatrix, igazgató.Ebben a tanévben több témakör anyagából állítottuk össze a kiállításunkat. Az alsó tagozatosok a magyar népmeséket illusztrálták, a felsősök a természeti formák és a járművek világából merítettek. Újötletként merült fel, a soproni Növényi Sportakadémián rendezzük meg idén ezt a kiállítást, összekötve a sport és a művészet témakörét. Ez a helyszín kínálta a következő témakört, a sport, a mozgás megjelenítését.A tanulók választottak a legkedvesebb sportágak közül, a legizgalmasabb mozdulatok, mozdulatsorok megjelenítésére törekedtek. Az alkotások a vizuális élmények mellett, a sport, a mozgás szeretetére is irányítják a figyelmünket.