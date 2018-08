Nem ürítették ki a barna kukát Sopronban

Minden hónapban egyszer ingyenesen elszállítják a barna kukában gyűjtött zöldhulladékot, aminek nagyon örülünk. Nyáron a meleg és a gyors bomlás miatt elég kellemetlen szaggal jár, de mit lehet tenni, elviseljük. De annak már nem örülünk, ha a szállítás napján nem ürítik ki a kukánkat"

– kezdte problémáját egyik olvasónk. – Másnap felhívtam a hulladékgazdálkodást, mitévők legyünk, mikor jönnek a zöldhulladékunkért? Közölték, sajnos nem áll módjukban kocsit küldeni érte, majd a következő havi szállításnál kiürítik. Ez a megfelelő hozzáállás? Még egy hónapig álljon a rohadó hulladék az udvaron? – vetette fel a kérdést a panaszos.Az illetékesektől megtudtuk, az ürítési napon betegség miatt helyettesítő kolléga volt azon a járaton, emiatt fordulhatott elő a mulasztás. Mentségére legyen mondva, hogy a háttal betolatós utcában takarásban volt az edény. A kollégák a panaszos jelzésére közölték, hogy ha azonnal nem is, de néhány napon belül sort kerítenek az ürítés pótlására. Ez meg is történt, ennek tényét a kollégák dokumentálták.„Minden elmaradást lehetőségeink szerint a leghamarabb megpróbálunk pótolni. Alternatív megoldásként javasoljuk még a zöldudvarban ingyenesen igényelhető házi komposztálóedényeket, amelyek használatával ügyfeleink is hozzájárulhatnak a fenntartható környezeti fejlődéshez" – tették hozzá.