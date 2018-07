Naperőművel termeli ki többhavi villamosenergia fogyasztását a soproni Aldi

Az ALDI Magyarországon újabb lépéssel került közelebb az ALDI DÉL vállalatcsoport nemzetközi klímastratégiájának célkitűzéseihez. A cégcsoport leányvállalatai ugyanis 2020-ra valamennyi országban az eladótéri négyzetméter arányában 30 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását a 2012-es bázisévhez képest.



A vállalás – amely másfélszerese az Európai Unió 2020-ra kitűzött 20 százalékos csökkentési céljának – teljesítése érdekében 2017-ben az ALDI Magyarországon – a kiskereskedelmi láncok közül elsőként – teljes üzlethálózatával és logisztikai központjával zöldáramra állt át, ebben az évben pedig klímavédelmi projektek támogatásán keresztül karbon-semlegessé vált a hazai működése.



2018 nyarán a vállalat tovább csökkenti karbonlábnyomát: július 2-án üzembe helyezte az ALDI első magyarországi naperőművét. Az első háztartási naperőmű napelemei a soproni üzlet tetején kaptak helyet. A rendszer összesen 50 kWp teljesítményű. A vállalat célja, hogy a megtermelt villamos energiát az üzlet saját energiafelhasználásának csökkentésére fordítsa. A számítások szerint ez a háztartási méretű naperőmű éves szinten a soproni üzlet 2-3 havi villamosenergia fogyasztását termeli meg. A vásárlókat az üzletbe lépéskor egy kijelző fogadja, amely az addig megtermelt energiamennyiségről és az ezáltal megtakarított CO2 kibocsájtásról tájékozta őket.



Az ALDI tervei szerint a következő naperőművet a budaörsi, Kandó Kálmán utcában található üzlet tetején helyezi üzembe várhatóan még a nyár folyamán. A terv ennél az üzletnél is az üzlet saját fogyasztásának csökkentése a megtermelt energiával.



Az áruházlánc évek óta számos proaktív lépéssel teszi működését fenntarthatóvá és csökkenti a működéséből származó ökológiai lábnyomát. A zöldáramra való áttérés és a karbonsemleges működés mellett az újonnan nyíló ALDI üzletek összes fényforrása LED-technológián alapul. Az ALDI parkolóiban olyan elektronikus szabályozó berendezést épített be, amely nem előre rögzített időpontban kapcsolja ki, illetve be a lámpákat, hanem egy alkonyfok-mérő segítségével a fényviszonyok függvényében szabályozza a parkoló világítását. Az üzletek légtechnikai rendszerét a korábbi évek során úgy alakították át, hogy a szellőztetés motorjai ne teljes nyitvatartási időben üzemeljenek, hanem csak akkor, amikor az üzlettér levegője elhasználódott – ezáltal jelentős mértékben csökkent a szellőztetéshez felhasznált energia is.



Az ALDI zöld kezdeményezéseinek elismerése, hogy a vállalat elnyerte a Magyar Üzleti Felelősség díját, a CSR Hungary 2017-es „Környezet-Zöld kiválóság“ kategória díját.