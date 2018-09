MSZP-Párbeszéd - Jakál Adriennt jelölik képviselőnek Sopronban

Jakál Adriennt, a Párbeszéd soproni vezetőjét jelöli a lemondás miatt megüresedett önkormányzati képviselői helyre az MSZP és a Párbeszéd szövetsége – jelentette be tegnapi közös sajtótájékoztatóján Jakál Adrienn és Póczik Roland, az MSZP helyi elnöke.– Nehéz időszak áll mögöttünk. Levontuk a konzekvenciákat, a közös célok mellett kialakítottunk egy hasonló álláspontot. Az előttünk álló időszakban közösen, szövetségben fogunk együtt dolgozni az önkormányzatban és az önkormányzaton kívül is Sopronért, az itt élőkért – mondta Jakál Adrienn – Jónak tartom, hogy az MSZP és a Párbeszéd szövetsége Sopronban is létrejött. Ezt meg-erősítendően felkértem Jakál Adriennt, hogy csatlakozzon az MSZP közgyűlési frakciójához és vegyen részt annak munkájában. Ő ezt elfogadta – tette hozzá Póczik Roland.A képviselőjelölt a legközelebbi közgyűlésen teheti le az esküt.