Méltó búcsú a háború vétlen áldozataitól Sopronban

A világháború áldozatait temették tegnap a soproni temetőben.

A rekkenő hőségben is beleborzong az ember, hogy 2018 augusztusában a második világháború áldozatainak temetésén vesz részt. A Szent Mihály-temetőben a már létező tömegsírt, ahol kétszázhatvanan alusszák örök álmukat, most újra meg kellett nyitni. Az Árpád utcában tervezett parkolóház területének régészeti feltárása közben ugyanis tavaly kerültek felszínre azoknak az 1945 tavaszán eltemetett civileknek a maradványai, akik a március 28-i bombatámadásban vesztették életüket.– Még mindig hordozunk háborús sebeket. A bombatámadás után sokakat egyházi szertartás nélkül kellett elföldelni. Most is csak Isten tudja pontosan, kiknek a földi maradványait rejti a koporsó – mondta többek között a szertartáson Pelikán András evangélikus lelkész. Merthogy a hagyományőrző katonák, az egyházak, a város képviselői és több emlékező soproni által kísért koporsó a régészeti feltárás során talált és szétválogatott csontokat őrző dobozokat rejti. Nem is lehet tudni pontosan, hány sopronit búcsúztattak tegnap az élők; nyolcat-tízet. Közülük egyetlenegyet tudtak ép csontváza és a precízen vezetett anyakönyv alapján nagy biztonsággal azonosítani.– Távoli rokonunk ugyan, de a család emlékezett rá, hogy valahol a tűzoltólaktanya közelében temették el a bombázás áldozataként. Az evangélikus anyakönyvből derült ki, hogy légnyomás végzett vele. Göschl Nándor szőlőműves negyvenhét éves volt akkor – mondta el Krisch András, aki a leszármazottakat képviselte az újratemetésen.– Az ember önistenítő vállalkozásainak mindig vannak áldozatai. Most a háború méltó módon el nem temetett áldozataiért mondunk imát; ha az élőtől elvették életét, legalább holtában kapja meg a végtisztességet – búcsúzott az áldozatoktól Filotás Júlia református lelkész. Horváth Imre városplébános pedig közös imára buzdítva kérte: a névtelen soproniaktól búcsúzva gondoljunk arra, nincs az életnek olyan sötét helyzete, amit később ne fordíthatnánk jobbra.A Sopront 1945. március 28-án ért bombatámadásnak sok halottját temették el április 9-én. Méltó búcsúra akkor nem volt idő, de dr. Németh Alajos katolikus pap visszaemlékezései szerint (Sopron könnyes, véres dátumai) igyekeztek minden halottat szentelt földbe tenni, még ha ideiglenesen is. Az Árpád utcai tömegsírokat a háború után két évvel exhumálták, akkor kerültek a holtak a Szent Mihály-temető tömegsírjába. Viszont hetvenhárom évvel a háború után még mindig kerültek elő csontok, nemcsak civil, de katonai maradványok is. Ez utóbbiakat tavaly a Honvédelmi Minisztérium szállíttatta a központi katonai temetőbe Budaörsre.