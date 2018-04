Megújul a Lackner utcai kollégium Sopronban

– Hófúváskor bizony megesett, hogy a 375 férőhelyes kollégium ablakainak belső részén is hókupacok keletkeztek. Sajnos, így volt ez évtizedeken át, ami végül elengedhetetlenné tette az egykoron törvényszékként működött palota épületegyüttesének modernizálását. Pályázaton nyert 137 millió forintból födémszigetelést végeztettünk el, s közel száznyolcvan ablakot érintően korszerűsítettük a nyílászárókat. Egy részüket vadonatújra cseréltük, más részüket, a Lackner és a Csarnok utcai épületszárnyon a műemlékvédelmi hivatal irányításával felújítottuk, megőrizve műemléki jellegüket – nyilatkozta a Kisalföldnek Hoczek László, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója.Hozzátette, a komplex épületenergetikai fejlesztés további 310 millió forintos beruházással folytatódik. Ennek során – többek között – új, biomassza-kazánt állítanak üzembe, s tervezik már a belső udvar befedését, aula kialakítását. Ugyancsak szeretnék a külső homlokzatokat is rendbe tetetni, hogy a palota régi fényében ragyoghasson. Erre keresik még a pályázati lehetőségeket. – A város vezetése is támogatja erre vonatkozó elképzelésünket – fogalmazott Hoczek László.A mostani projekt záróünnepségen Gulyás Andrea, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a környezettudatos ifjúság kiművelésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Barcza Attila országgyűlési képviselő a Roth-kollégium már megvalósult és következő komplex felújításait az energiapazarlás megszüntetésének nevezte.