Megrongálták a nemzeti emlékhelyet Balfon a temetőben - fotó

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részt vesz a balfi Nemzeti történelmi és irodalmi emlékhelyen megrongálódott szoborcsoport helyreállításában. Emellett 200 ezer forintos nyomravezetői díjat ajánl annak, aki érdemi információval tudja segíteni a rendőrség munkáját.

A szoborrongálás elkeseríti nemcsak a helyieket, hanem minden jóérzésű embert. A munkatábor áldozatainak emlékműve darabokban - Fotó: Magasi

Darabokra tört a balfi temetőben álló nemzeti emlékhelyen a meggyilkolt zsidó kényszermunkások emlékművének három márványlapja. A rendőrség - a Kisalföld jelzését követően - nyomozást indított.- A történészek szerint közel nyolcezer ember lelte halálát a balfi munkatábor embertelenségében. Emléküket őrzi a temetőben felállított szoborcsoport, a Winkler Barnabás építész tervei alapján, Kutas László szobrászművésszel és Faragó János kőszobrásszal megalkotott és 2008-ban felállított emlékmű. A tömegsírt jelképező, emberméretű, különböző fokokban megdőlő, sírkőszerű márványlapok a mérhetetlen szenvedést szimbolizálják. Több kövön ott áll a név is – például az író Szerb Antalé –, vagy csak a szám, ami a munkatáborban felváltotta a nevet, eltörölni hivatott a személyiséget. Ezekből a márványlapokból három most darabokra törve a földön hever.

Szoboráldozatok



Az áldozatokra emlékező alkotást 2008-ban a kormány 12 millió, a soproni önkormányzat 3,5 millió forinttal támogatta. Korábban is állt itt egy alkotás, a Szerb Antal-emlékmű, annak tonnányi fémrészeit azonban 2005-ben ellopták.

A Kisalföldet a balfiak értesítették, megdöbbenve és megijedve a látottaktól. Ki és miért emel kezet a halottak emlékét őrző kövekre a nemzeti irodalmi-történelmi emlékhelyen? – kérdezték döbbenten, kérve, járjunk utána, mi történhetett. Aztán mi is meglepődtünk, amikor kiderült, a rendőrség még nem is tud a történtekről. Jelzésünkre persze azonnal a helyszínre siettek, a megyei kapitányság sajtóosztálya ennek ellenére megkeresésünkre csak ennyit közölt: a Soproni Rendőrkapitányság rongálás bűntett gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen elkövető ellen. „Bővebb tájékoztatást – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem áll módunkban adni" – írták közleményükben.Felmerülhet az olvasókban, hogy nem is emberi rosszakarat döntötte le a márványlapokat. Tűnhet úgy, hogy viharos szél tört-zúzott a temetőben. De nem. Az emlékmű egyik alkotója, Kutas László Budapesten élő szobrászművész, aki szintén tőlünk tudta meg a szomorú hírt, elmondta, a márványlapokat a biztonság érdekében egy rendkívül erős acélszerkezet tartja. Való igaz, az épen maradt kőtáblák stabilan állnak. Bár nehéz elképzelni, fenn kell tartani a véletlen baleset lehetőségét is, a rendőrségi vizsgálat mindenesetre reméljük, kideríti, mi történt.