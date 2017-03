Megfőzték a zsűrit is a soproni iskolások

– Rengeteg munkánk van a győzelemben, gyakran a szabadidőnkben is gyakoroltunk. A szívünket-lelkünket beletettük, izgultunk, de nagyon akartunk nyerni – mondja a csapat „szóvivője", a tizenegyedikes Kiss Dávid, miközben négy társa lelkesen bólogat. Aztán hozzáteszi: – Amikor a dobogó tetejéről lenéztem a tanárainkra és láttam, hogy csillog a szemük... Hú, az nagyon jó érzés volt!



A Soproni Szakképzési Centrum Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolájának ötfős csapata a legjobbkor söpörte be az országos Schnitta-verseny aranyérmeit: az arany tanévben.



– Ez a jubileumi évünk megkoronázása! – dicsérte a csapatot tegnapi sajtótájékoztatóján Sterbenz László igazgató. – Hatalmas munka van emögött: diákoké, tanároké és szakmai segítőké.



– Vilcsek Orsolya és Horváth Barnabás pincér-, Bakos Kamilla cukrász-, Kiss Dávid és Kocsis Patrik szakácstanulók egyéni teljesítményükkel és csapatmunkájukkal magasan verték az egyébként rendkívül összetett és nehéz, három napon át tartó és tizenegy versenyszámból álló megmérettetésen a mezőnyt – értékelte a sikert Voleszák Zoltán szakmai igazgatóhelyettes. A pincérek menüsort írtak a húsvét témakö-

rében, díszasztalt terítettek, felszolgáltak, pezsgőt szervíroztak és koktélt kevertek, mindezt két idegen nyelven is. A szakácsok ötfogásos ételsort főztek és hidegtálat készítettek, a cukrász pedig tányérdesszertet állított össze és dísztortát készített. Cihlár Lajos, Kocsis-Varga Viktória, Németh Tibor és Simon Zita voltak a csapat felkészítői tanárai, az ő szemük csillogott gyanúsan az eredményhirdetésen. Az iskola sok segítséget kapott a kamarától és a fenntartótól is, valamint Erhard Zoltán vállalkozótól, akinél hárman töltik gyakorlatukat a csapatból.



Az iskola tegnap tartotta szakmai napját is, a Schnitta-verseny győzteseinek ünneplése mellett pedig bemutatták az iskolai versenyen kiválasztott, egyedi címkével ellátott vörösbort is, ami a Vincellér-ház 2013-as kékfrankosa lett.