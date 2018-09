Közhírré tétetik - megnyittatott a Soproni NépmesePont - fotók

Égig érő paszuly



Minden NépmesePont választ magának egy olyan motívumot, amelyre felfűzi a működését, arculatát. A soproni szervezők az égig érő paszulyt választották, mivel a poncichter ("bohnenzichter", babtermelő) kifejezés a helyi kulturális hagyományban gyökerezik. A futóbab motívuma az ősi életfával azonosítható: összeköti az eget és a földet, a jót és a rosszat, az élőket és a holtakat.

Színes folklór műsor keretében nyitották meg vasárnap délután a Soproni NépmesePontot a Liszt-központ alagsori traktusában. A helyiséget gyermekbarát foglalkoztató térré alakították át, ahol – mint az elhangzott – születés- vagy névnapi gyerekzsúrokat is szervezhetnek.A NépmesePont létrehozására és három évig való működtetésére közel 80 millió forintos uniós támogatást nyert az EMMI-n keresztül a Pro Kultúra Sopron. Pataki András ügyvezető igazgató kiemelte, a NépmesePont új közösségi tér, ahol a magyar népmesekincs mentén nemcsak a gyerekeket, hanem a fiatal és felnőtt korosztályokat is megszólíthatják.Elsődleges céljuk, hogy a fiatal korosztályok rákapjanak a népmese ízére, az élőszavas mesemondás és hallgatás élményére. Újfajta családi programok előtt nyitnak kaput, és fiatal szülőknek is terveznek hasznos előadásokat. Nyáron gondolnak majd a napközis táborozási lehetőségre is. A NépmesePont országos hálózatának felelőse, Rétvári Bence államtitkár video-üzenetében hangsúlyozta: a népmese közös kultúránk része, nemzeti összetartó erő.Hazánkban tizennégy helyen nyílik NépmesePont, a soproni a negyedik a sorban. Sass László, az önkormányzat kulturális és oktatási bizottsága elnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy ilyen gyerekbarát módon hasznosul a Liszt-központ alsó traktusa. Mint mondta, a Pro Kultúra NépmesePontja tizenegy helyi általános és középiskolával működik együtt különféle műhelyprogramok létrehozásával a következő három évben.A megnyitón részt vett dr. Lutter Imre, a Magyar Versmondók Egyesületének vezetője, is, aki kifejtette: a NépmesePontok működésétől azt várja, hogy jobbá váljanak az emberek. Ezt követően a gyerekek és szüleik élénk figyelemmel kísérték a Soproni NépmesePont első produkcióját, Duncla Stadler Márk előadását, amely igen nagy tetszést aratott. A rátermett gyerek mintha világéletében csak meséket mondott volna...