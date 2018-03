Kórlapok helyett tableteket használnak majd a viziteknél Sopronban

A Soproni Gyógyközpont fejlesztési programjairól tartott sajtótájékoztatót dr. Kulcsár Dániel megbízott orvosigazgató és Farkas Andrea, megbízott ápolási igazgató hétfőn.



– Kormányzati támogatásból kétszáznyolcvanmillió forintot fordíthatunk a járóbeteg-ellátás modernizálására. A projekt egészen jövő év júniusáig tart. Ez idő alatt a kardiológia, a bőrgyógyászat, a szemészet, a sebészet, a radiológia, a fül-orr-gégészet, a nőgyógyászat, az urológia, a traumatológia és a gasztroenterológia műszerparkja újul meg XXI. századi orvosi eszközökkel. Mindez nemcsak egy-egy betegség könnyebb diagnosztizálását és kezelését segíti elő, hanem a prevencióban, a kór korai megállapításában is szerepet játszhat. Ezáltal hatékonyabbá és gyorsabbá válhat a gyógyító munka, s megelőzhetővé a kialakuló betegség – részletezte dr. Kulcsár Dániel főorvos, megbízott orvosigazgató. – Mindettől azt várjuk, hogy tehermentesíthetjük a fekvőbeteg-ellátást, s a műtéti beavatkozásra várók listája is csökken.



– A kormány további százkilencvenegymillió forintos támogatásából két másik projektet is útjára indíthatunk – vette át a szót Farkas Andrea, a Soproni Gyógyközpont megbízott ápolási igazgatója. – Az egyik a kórház higiéniáját szolgálja: olyan szenzoros kézfertőtlenítőket szerelnek fel, amelyek kontrollrendszere a használat után azonnal megmutatja, a kézfejen hol szükséges további fertőtlenítést alkalmazni. Ezen túlmenően – idén októbertől – bevezetik a digitális betegazonosító rendszert, amely okos karszalagból áll. Ez nyomon követi a beteg útját, s rögzíti – egyszersmind visszakereshetővé teszi – az egyes vizsgálatok eredményeit. Amikor betolják a műtőbe a beteget, megjeleníthető a páciens minden adata, ezáltal megakadályozhatóvá válik a hibalehetőség. Újdonság lesz az is, hogy a viziteknél az orvosok már nem kórlapokkal, hanem tabletekkel a kézben fordulnak majd a betegekhez.