Kétszer is megtelt az óvóképző Sopronban

Már a második nyílt napot tartották tegnap az érdeklődőknek, s ezúttal is megtelt a kar nagyterme.

A leendő hallgatók érdeklődve hallgatták a dékán tájékoztatóját, amiből kiderült többek között, hogy a tizennyolc magyarországi óvodapedagógiai képzőhely közül a soproni a legjobb vidéki; de érdekesség az is, hogy itt már 1875 óta képeznek kisgyerekekhez értő pedagógusokat. Az első tanfolyamot anno leendő gyermekkertésznők számára hirdették.



De nem csak óvónőket és bácsikat képeznek a karon. Csecsemő- és kisgyermeknevelő, szociálpedagógiai és szeptembertől gyógypedagógiai alapszak is indul. Az óvodapedagógusok pedig választhatnak német nyelvű vagy nemzetiségi szakirányt is. Mesterképzések is indulnak a karon, többek között emberierőforrás-tanácsadó szakon, sőt, doktori program is van a Benedeken, ahol a nyílt napon a színes diákéletről, a kollégiumról és a gyakorlóóvodákról is kaptak tájékoztatást és benyomásokat a leendő hallgatók.