Juttatások öt évre visszamenőleg Ausztriában

Olvasói kérdés

Úgy tudom több Ausztriában dolgozó ismerősömtől, hogy öt évre visszamenőleg igényeltek juttatásokat, adó-visszatérítést, családipótlék-különbözetet az osztrákoktól. Erről eszembe jutott, hogy hátha én ingázóként lemaradtam ilyen lehetőségekről. Családi pótlékot ugyan én már régóta, évről évre kapok Ausztriából gyermekeim után és adóbevallást is évente szoktam készíteni szakértői segítséggel, s annak nyomán is szoktam pénzt kapni az osztrákoktól. Most akkor én nem tudok olyan lehetőségekről, amiket öt év után lehet igényelni vagy akik öt évre visszamenőleg igényeltek juttatásokat, azok maradtak le eddig azokról a lehetőségekről, amikkel évről évre élhettek volna?

A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.

Költségbevallást – amit sok Magyarországról ingázó adóbevallásnak nevez – Ausztriában azoknak kötelező benyújtaniuk, akik éves szinten többet keresnek 11 ezer eurónál. Ezt a bevallást megtehetik évente, de összevárhatnak több évet is és egyben adhatják be a hosszabb időszakra vonatkozó bevallást, maximum öt évre visszamenőleg. Családipótlék-igénylést ugyancsak maximum öt évre lehet visszamenőleg beadni, amennyiben valaki nem folyamatosan igényli ezt a juttatást. Tehát valószínűleg olvasónk nem maradt le olyan lehetőségről, amivel élhet, és akik öt évre visszamenőleg igényeltek juttatásokat s adtak be bevallást, azok még időben éltek azzal a lehetőséggel, ami előnyt, pénzt jelent nekik. Ha már nem igényeltek évente családi pótlékot, legalább visszamenőleg megtették ezt. Ezért érdemes időben tájékozódniuk az Ausztriában dolgozóknak a rájuk vonatkozó szabályokról.