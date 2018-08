Jóakarat hídja - Petőházi testvérpáron segítettek olvasóink

Németh Tibor és Zoltán: "Nagy segítséget jelent számunkra a Kisalföld olvasóinak önzetlensége, amit hálásan köszönünk." Fotó: G. M.

Szomorú és nehéz sorsa van a Petőházán élő testvérpárnak, Németh Tibornak és Zoltánnak: szüleik már meghaltak, őket pedig különböző betegségek sújtották, végül mindkettőjüket lerokkantosították.– Édesanyánk és öcsém, Zoltán a vasútnál dolgozott. Korábban Harkán, három éve Petőházán szolgálati lakásban húzzuk meg magunkat, amiért hálásak vagyunk a vasúttársaságnak – kezdte a 46 éves Németh Tibor, aki tíz éve még árufeltöltőként kereste kenyerét. Időközben olyan súlyosan megbetegedett, hogy heti háromszori kezelésre szorul a soproni kórházban. Veseátültetésre vár, s mivel nagyon szerény jövedelmük miatt nincs megtakarításuk, ezért is fordultak a Jóakarat hídjához, hogy ha végre rá kerül a sor, a transzplantáció hétköznapi dolgainál és egyéb költségek fedezetére legyen anyagi támaszuk.– Aktív korúak ellátásában részesülök, ez a segély nincs havi 28 ezer forint. Zoltán rokkantnyugdíja 46 ezer forint, de csak 31 ezret kap kézhez, mert önhibánkon kívül tartozást kell fizetnünk. Kezességet vállaltunk olyan embernek, akinek nem kellett volna – folytatta Tibor. – Nagyon köszönjük a Kisalföld jótevő olvasóinak önzetlen adakozását, hogy könnyebbé tehetjük az életünket. Az összegből egy még jó állapotú mosógépet is szeretnénk vásárolni, a miénk már nagyon régi és megbízhatatlan. A téli hónapokra gondolva a fürdőszobánk fűthetőségét is most megoldhatjuk, nagy segítség lesz ez számunkra.A testvérpár ugyanakkor elmondta, hogy a petőházi önkormányzatnak is köszönettel tartoznak: szociális tűzifával és eseti segélyekkel támogatják őket. Ezen túlmenően Petőházán van egy idős házaspár, akik igazi keresztényi lelkülettel pártfogolják őket.