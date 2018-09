Indul a Múzeumok Őszi Fesztiválja Sopronban

Van egy jó családi történeted? - a Soproni Múzeumhirdetett általános- és középiskolás diákoknak. Igaz családi történetekkel lehet pályázni a szülők, nagyszülők, dédszülők idejéből, formai és terjedelmi megkötés nélkül. A legjobbakat két kategóriában (7-12 évesek és 13-18 évesek) díjazzák. Beküldési határidő: 2018. október 19., eredményhirdetés és díjkiosztás november 8-án a Macskakő Gyermekmúzeumban (Sopron, Szent György u. 12.).Sétáltak már az evangélikus temetőben történész szakértő kalauzolásával? Október 4-én, csütörtökön 17 órakor dr. Krisch András történész vezetésével az evangélikus temető történetével és nevezetesebb személyek, családok sírjaival ismerkedhetnek meg. Sopron életében évszázadokon keresztül meghatározó evangélikus gazdapolgári családok tagjai vagy a város politikai, kulturális és gazdasági elitje közül is sokan itt találták meg végső nyughelyüket. A temető több sírja is a Nemzeti Sírkert része. Aprogram találkozóhelye a temető bejárata.A Soproni Múzeumprogramján a kelták nyomába eredhetnek a látogatók. Október 6-án szombat délelőtt 10 órakor Mrenka Attila vezette játékos régészeti túrán a Soproni Parkerdőben fekvő Várhelyre várják a családokat, ahol múzeumi régész vezette túrán megismerhetik a Soproni-hegység vaskori régészeti tájait, a temetkezési szokásokat, viseleteket és a jellegzetes tárgyakat is. Sőt az alkotás sem marad el Osváthné Krammerhofer Szilvia és Osváth Ádám jóvoltából! Találkozó a Bella Emlékműnél.Az őszi fesztivál egyik nagy újdonsága a Soproni Városszépítő Egyesület és a Soproni Múzeum közös akciója, mely anevet viseli. A közös projekttel a fennállásának 150 éves jubileumát ünneplő Soproni Múzeum köszönti a 2019-ben 150 éves Városszépítő Egyesületet, és egyben közösen nyitnak az ifjúság felé, népszerűsítik a városszépítők tevékenységét. „Ki volt és hogyan élt Flandorffer Ignác, a Soproni Városszépítő Egyesületalapító elnöke? Játékos kalandozás Sopron 19. századi történelmének lapjain" című városszépítő játékos foglalkozásra az iskolák előre egyeztetett időpontban kihelyezett múzeumi óraként jelentkezhetnek. Emellett október 13-án délután 3-kor Városszépítő családi programként is jöhetnek a gyerekes családok a Macskakő Gyermekmúzeum közösségi terébe. A foglalkozás előzetes regisztrációhoz kötött, Dr. Németh Ildikó múzeumpedagógus, történész várja a jelentkezést.Bolodár Zoltán, a Soproni Múzeum fotó-adattárosa október 26-án, pénteken 17 órától célzottan pedagógusoknak állítja össze Soproni Múzeum népszerű helytörténeti sorozata, aőszi kiadását. Helyszín a Fabricius-ház, helyfoglalás érkezési sorrendben.Aztárlatvezetés során a Soproni Evangélikus Múzeum kiállítását tekinthetik meg az előzetesen jelentkező érdeklődők október 29-én 18.30 órai kezdéssel. Az ország elsőként, 1565-ben alapított gyülekezete rengeteg kincset tartogat, az elemlámpa fényében most olyan köteteket is megtekinthetnek, melyek az állandó kiállításban nem láthatóak, így például az ország legrégebbi evangélikus anyakönyvét vagy az 1676-os városi tűzvészben megégett Bibliát. A programra előzetes regisztráció szükséges: sopron.gyujtemenyek@lutheran.hu Márton napi játszóház tavalyi sikere után afoglalkozásra idén is várják az óvodásokat és kisiskolásokat az evangélikusok. Október 30-án kedden délelőtt 09.30- tól a gyerekek megismerkedhetnek a Márton nap szokásaival és hagyományaival, krepp papírból libát és más őszi motívumokat készíthetnek, barkácsolhatnak.Magyarország legrégebbi evangélikus gyülekezetének történetét bemutató kiállítás 2015-ben nyitotta meg kapuját. A nagy népszerűségnek örvendő állandó tárlatot az őszi fesztiválon egy katolikus pap,szemszögéből s mutatják be. AzSzerzetesi kalandozások a protestantizmus világában tárlatvezetésen a soproni szerzetes láttatja a két felekezet történetét, hiszen fontos, hogy kölcsönösen ismerjük egymás történetét, egymás szemszögét, álláspontját. Ehhez járul hozzá november 6-án, 18 órától induló tárlatvezetés, melyre előzetes regisztráció szükséges:Az őszi fesztivál keretén belül a Soproni Múzeum egy 25 km-es kerékpártúrával és egy 2,5 km-es városi felfedező túrával tiszteleg a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója előtt. Október 14-én vasárnap délután a Bringázz Sopron Egyesülettel közös szervezésben Brennbergbányára tekerhetnek a múzeum-, és természetbarátok azprogramon.Ha kötetlenebb, pihentető túrára vágynak, a Cédrus Könyvkereskedés és a Soproni Múzeum elsőjavasoljuk. Október 10-től találják meg az első kis füzetet a a Bünker Rajnárd-közi könyvkereskedésben, mellyel saját tempójukban, izgalmas feladatok segítségével járhatják be az egykori soproni villamos útját.