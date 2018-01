Hűség napi elismerés a magyar-történelem szakos tanárnőnek

Kovácsné Bella Irén, Sopron kiváló pedagógusa. Fotó: Magasi

– A könyvek szeretetét az édesanyámtól, az alázat képességét az édesapámtól kaptam, de meghatározó tanáraim is voltak, akik erre a pályára tereltek. A gyerekektől nagyon sokat kap az ember, s az, aki szereti a hivatását, kevésbé érzi a nehézségeket – mondja Kovácsné Bella Irén, aki a hűség napján a Sopron Kiváló Pedagógusa díjat vehette át.– Meglepett az elismerés, hiszen én csak teszem a dolgom – mosolyog a tanárnő, aki több évtizedes pályafutás után is várja a szeptembereket. – Augusztusban már jelentkezik a pozitív szorongás: kezdődik az új tanév, s igen, én már várom...

Pedig a pedagógus útja nem vezetett egyszerre jelenlegi munkahelyére, a jó képességű diákokkal foglalkozó Széchenyi-gimnáziumba. Iskoláit munka mellett végezte, előbb Egerben, majd az ELTE-n szerzett diplomát, tanított borsodi iskolában, a Fenyő téren, majd több mint húsz éven át a Handlerben.– Nagyon szerettem ott is, változatos, kihívásokkal teli munka folyt a szakképző iskolában. A kort megelőző módszertan alapján tanítottunk, igazi műhelymunka folyt, az iskolavezetés nyitott volt az új kezdeményezésekre. Irodalmi kávéházat indítottunk például, a visszajelzések szerint a diákoknak is rengeteg élményt adva. Ott váltam érettségielnökké, új perspektívákat ismerve meg a szakmámban. A Széchenyi-gimnáziumban pedig tananyagfejlesztő mestertanár lettem, ami megint egy újabb lépcső a pályafutásomban – mondja magáról a kitüntetett.A tanárnő mindig készül az óráira, nagy gondot fordít a mesterségbeli tudás fejlesztésére, ügyelve az alaposságra, az igényességre. Megdolgoztatja a tanulóit, a sikerért sokat ad és sokat vár el tőlük. De a diákok ezt díjazzák; nem egy tanítványa lépett már a nyomdokaiba, s akik mégsem, azok keze ügyében is van mindig egy-egy irodalmi kötet...