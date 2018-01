Fiatal családokat várnak Sopronhorpácsra

– Sopronhorpács Völcsej felőli végén négy hektáron alakít ki építési telkeket a falu. Összesen negyven ingatlant mérettünk ki, első körben tizenhatot szeretnénk értékesíteni. Ezek közművei már el is készültek – mondta el a Kisalföldnek Talabér Jenő polgármester.



Átlagosan ezer négyzetméteresek az ingatlanok, amiknek 4700 forint a négyzetméterenkénti ára. Az új utcában aszfaltos, szegéllyel ellátott út is lesz, sőt, az önkormányzat külön utat és hidat is épít az iskola és az óvoda irányába, hogy az ide költöző gyerekek a legnagyobb biztonságban juthassanak majd el az óráikra. A fejlesztés célja a település jövőjének biztosítása. A képviselő-testület elsősorban a gyerekes, fiatal családok letelepedésében bízik, ezért kedvezményeket is ad a telket vásárlóknak. A szülők, akik két 13 évesnél fiatalabb gyerekkel költöznének, hatszázezer forinttal olcsóbban juthatnak az ingatlanhoz, a fiatal házasok pedig, ha hat éven belül vállalnak egy gyermeket, 300 ezer, ha kettőt, 600 ezer forint kedvezményt kapnak.