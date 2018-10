Fertő tó: elbúcsúzhatunk a nádasfedeles üdülőktől?

A Fertő tavi cölöpházak területén változtatási tilalom van érvényben.

A Fertő tó is napirenden volt a legutóbbi, csütörtöki képviselő-testületi ülésen a városházán. Fodor Tamás polgármester részletezte, az önkormányzat 2017 júniusában fogadta el a fertői vízi telep szabályozási tervéről és helyi építési szabályozásáról (HÉSZ) szóló rendeletét. Ez alapfeltétel volt a vízi telep nagyszabású turisztikai fejlesztésének megvalósíthatóságához, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatásához.A pallókról megközelíthető cölöpházak sorsa egyelőre bizonytalan. A leégettek újjáépítése már nem lehetséges az érvényben lévő tűzvédelmi előírások miatt.Tavaly június végén azonban a cölöpházak közül sok tűzvészben pusztult el. A készülőben lévő engedélyezési tervvel való összhang megteremtése érdekében szükségessé vált a HÉSZ módosításának elindítása, ezzel együtt a Fertő tavi cölöpházak területére a változtatási tilalom elrendelése. Az intézkedés hátterében a tűzvész és annak következményei álltak. A katasztrófavédelem szerint ugyanis az oltást nemcsak a szél és a cölöpházak éghető alapanyaga, hanem több körülmény, leginkább az égő helyszín pallón való igen nehéz megközelíthetősége is jelentősen hátráltatta. Külön probléma az épületek közelsége, valamint a korábbi évtizedekben az éghető fapallóra rögzített tűzivíz-hálózat elhelyezkedése is.A turisztikai fejlesztés tervezése most olyan fázishoz érkezett, amikor azt a társadalmi és civil szervezetek, cégek véleményezhették. A közgyűlés tagjai a felvetett észrevételeket és az arra adott válaszokat ismerhették meg. Gőbl Gábor (független) – hivatkozva a városszépítők, a Castanea és mások meglátására – nemtetszését fejezte ki, hogy nem épülhetnek újjá a leégett nádtetős házak, amelyek a Fertő egyedi arculatát adták. A közgyűlésen válaszként elhangzott, hogy bár a jogszabályok nem teszik lehetővé a korábbi házak visszaépítését, de a szabályozási terv lehetőséget nyújt arra, hogy a szárazulaton akár a korábbihoz hasonló, az eredeti hangulatot megidézően olyan épületek jöjjenek létre, amelyek már megfelelnek valamennyi előírásnak. Azokat ugyanis csak úgy lehet építeni, hogy adott esetben a tűzoltók a szárazföldről gyorsan és hatékonyan olthassák. A megmaradt cölöpházak sorsa egyelőre bizonytalan.