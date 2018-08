Férfi kosárlabda - Warner lesz az SKC irányítója

Warnert a bosnyák bajnokságban az év védőjének választották, s bekerült a második számú All Star-ötösbe. Neki volt a bosnyák bajnokságban a legjobb pont- és gólpasszátlaga. Warner korábban játszott az Afrikai Bajnokok Kupájában a mozambiki Ferrovillario csapatában, amelyben 12,5 pontos, 4,5 lepattanós és 3,8 gólpasszos átlagot produkált.



A Sopron szakvezetője, Sabáli Balázs Warner szerződtetésével kapcsolatban elmondta: elsősorban a bosnyák ligában mutatott játéka alapján esett rá a választás. Az edző hozzátette: nem csupán a statisztikából kiolvasottak, valamint a videókon látottak alapján döntöttek Warner szerződtetése mellett alaposan leinformálták a kosaras korábbi edzőjét, sőt, rivális csapatok edzőit is kifaggatták róla. Miután mind szakmai, mind emberi vonatkozásban jó véleménnyel voltak róla, döntött úgy a szakvezetés, hogy őt szerződteti.



Azon túlmenően, hogy egybehangzóan jó véleménnyel voltak Warnerről, Sabáli kiemelte: többek között azért döntött mellette a vezetés, mert sem újoncot, sem pedig túl alacsony irányítót nem akart igazolni a klub és olyat sem, akiben nincs igazán pont. Hozzátette: nyilván, mint minden döntés, ez is rejt magában kockázatokat, de voltak már Sopronban másutt sztárokként, megváltókként várt játékosok, akik túl sok mindent nem tettek le az asztalra, és érkeztek kisebb egyetemekről is játékosok, akiknek a szerződtetésük kimondottan jó döntésnek bizonyult.



Az edző bízik benne: Warner – akinek szerződése szeptember 1-jétől él – az NB I-ben is bizonyít.