Félreverték a harangokat Ágfalván

Dudás György nyugdíjas tűzoltó százados, Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka úgy gondolta, a katasztrófavédelem éves szirénapróbája ne legyen az idén csak kétperces momentum a falu életében, szolgáltasson inkább alapot arra, hogy hangjára az intézményekben elpróbálják a tűzriadót. Mindenki egyetértett az ötlettel, így szerdán délelőtt tíz órakor a falu apraja-nagyja fülelt. Pék Zsuzsanna polgármester a katasztrófavédelem munkatársaival ment a szirénához, a pedagógusok a gyerekeket készítették fel. Ahogy megszólalt a „hang", félreverték a templomok harangjait, felpattantak az intézmények ajtajai és a gyerekek fegyelmezett sorokban elhagyták az épületeket. A főpróba sikerült, bár mint a résztvevők megállapíthatták, a két gyerekintézménytől messze van a sziréna, hangja alig jut be a falak mögé, de legalább most ez is kiderült. A gyerekek meg boldogok voltak, hogy ezen az órán nem volt feleltetés.



A műszaki jelzőberendezések egyébként manuális indításra kétféle hangon szólhatnak; légiriadót jelezhetnek vagy katasztrófavédelmi jelzést adnak. A Soproni járásban harmincnyolc településen 63 ilyen eszköz létezik, ezekből 54 üzemképes. Jellemzően a hetvenes években telepítették a keletnémet gyártmányú szirénákat, amelyeknek elméletileg két kilométer átmérőjű körben kell a hangjukat hallatniuk. Ma már nincs más funkciójuk, mint felhívni a figyelmet arra, hogy történt valami, például árvíz fenyeget, s az állampolgár akkor jár el helyesen, ha tájékozódik a közmédiában, hogy mi a baj és mi a teendője. A szirénapróbát ugyanakkor gyakran használják ki az intézmények, hogy hangjára elpróbálják a tűzriadót.