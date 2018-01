Elment a világ igaza - Elza néni 111. évében hunyt el Sopronban

Elza néni életszeretete közismert volt. Fotó: Kisalföld-archívum

"Brandeisz Elza 1907. szeptember 18-án született Budapesten. Olyan polgári család tagjaként nőtt fel, ahol értéke volt a könyvnek, a fejlődni tudásnak, a tájékozottságnak és a hitnek. Fiatal lányként előadásokra járt, sok minden érdekelte – ez ma is így van –, ám végül a mozgás mellett kötelezte el magát.A híres Kállay Lilinél tanult, s kis szobájában ma is őrzi még a plakátokat, amik a harmincas években hirdették: Brandeisz Elza mozgásművész. Államilag engedélyezett okleveles tanárnőként tanfolyamokon tanította meg a hozzá járókat a mozgás szeretetére, az egészséges életformára, a test és a lélek harmóniájára. Neve fennmarad a művészi tornában is; ma is tanítják egyedülálló, nehéz, speciális fordulatát, a Brandeisz-ugrást.

De Elza néni neve fennmarad még más helyeken is – azon túl, hogy sokan a szívükben őrizzük mosolyát. A második világégés alatt a Brandeisz család a balatonalmádi telkére húzódott, egy győri ismerős közvetítésével itt ismerkedett meg Elza néni Sorosné Júliával, akinek családját zsidó származásuk miatt üldözték. A két fiatal nő barátságot kötött, s Elza néni önkéntes száműzetést vállalt barátnője kedvéért. Júliát gyakran meglátogatta Almádiban ugyancsak bujkáló fia is, Soros György. Igen, az a Soros György. A pénzmágnás sohasem felejtette megmentőjüket, vasárnap minden bizonnyal feltárcsázza a soproni számot és felköszönti Elzáját.Brandeisz Elza bátorságát, keresztény emberhez méltó tettét Izrael is elismerte. A holokauszt idején tanúsított bátor helytállásáért "A haza barátja" és "A világ igaza" kitüntetést is megkapta, Jeruzsálemben pedig már terebélyes fává nőtt a bátorságát jelképező csemete. Elza néni a háború után Vörösberényben tanított, majd egy régi kedves ismerős, Storno Gáborné hívására telepedett le Sopronban, de gyakran visszatért a Balaton-partra. Ha valaki ma meglátogatja a vörösberényi iskolát, egy emléktáblát talál a modern épületen, rajta Brandeisz Elza nevével. Ennek is története van: az iskolások évekig szükségépületekben tanultak, később pedig úgy látszott, Vörösberény iskola nélkül marad. Erről értesülvén Elza néni nagy elhatározásra jutott: pénzt kért Soros Györgytől. Életében először és utoljára – egy iskolára. Az alapkövet együtt, kéz a kézben helyezték a földbe: a multimilliomos pénzember és a bátor tanítónő."Elza néni az elmúlt két évben már nem fogadott vendégeket, az idő szorítása őt sem kímélte. Gondozói egymást váltották az ágyánál és szeretettel gondozták, óvták. Mosolya még fel-felcsillant, de szeptemberi, 110. születésnapja óta fokozatosan bezárult, búcsúzott a földi világtól. Szombaton reggel otthonába jöttek érte az angyalok.