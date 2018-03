Csökkenhet az ingázók családi pótléka Ausztriában

A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.

Nemrégiben – 2016 decembere után ismételten – törvényjavaslatot terjesztett be az Európai Parlamentnek az osztrák kormány. Továbbra is azt szeretnék elérni, hogy az Ausztriában dolgozó külföldi munkavállalóknak folyósított családi pótlék összegét csökkenthessék. A csökkentés tulajdonképpen azt jelentené, hogy minden külföldi munkavállaló annyi családi pótlékot kaphatna Ausztriából, mint amennyit az az ország fizetne, ahol a gyermekei élnek. Ez lenne a szociális juttatások úgynevezett harmonizációja. Egy másik változat szerint pedig a külföldi munkavállalók esetében a szociális juttatások mértékét aszerint állapítanák meg, hogy az állampolgárságuk szerinti országban mennyi az átlagkereset. Minderről szakértőink – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adtak tájékoztatást a Kisalföld IngáZóna rovatának és arra is felhívták a figyelmet, hogy az Európai Unió viszont kiegyenlíteni szeretné a szövetségen belüli országok szociális juttatásait, ennek pedig emelések formájában kell teljesülnie, nem csökkenéssel.Ha Nagy-Britanniában úgy döntöttek volna, hogy megtartják uniós tagságukat, ott az állam kaphatott volna önálló jogot a szociális juttatások szabályozására. Mivel azonban a kilépés mellett voksolt a többség, ezért erre már nem kell nekik felhatalmazás a szövetségtől. Viszont az eddigi hivatalos nyilatkozatok szerint a briteknél már ígéretet kaptak a külföldi állampolgárságú munkavállalók a Brexit kapcsán arra, hogy nem változnak meg szociális juttatásaik. Ausztria pedig tagja az Európai Uniónak, ez pedig azt jelenti, hogy nem kapott felhatalmazást az Európai Parlamenttől arra, hogy önállóan dönthessen a külföldi munkavállalóknak nyújtott szociális juttatásokról – magyarázták el szakértőink. Az osztrák kormány által kezdeményezett változtatás ugyanakkor a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy az Ausztriában dolgozó magyar munkavállaló nem kaphatná meg Ausztriából a családipótlék-különbözetet, azt az összeget, amivel magasabb az osztrák családi pótlék a magyarnál. Hanem például csak annyit utalna Ausztria, amennyit Magyarország is fizet. De ha egy olyan külföldi munkavállaló dolgozik Ausztriában, akinek hazájában az állam magasabb családi pótlékot fizet, mint Ausztria, értelemszerűen Ausztriának emelnie kellene a családi pótlék összegét. Hiszen a harmonizáció nemcsak csökkentést, hanem emelést is jelenthet.Ugyan az Európai Unió parlamentjében is vannak olyan kezdeményezések, amelyek csökkentenék a szociális juttatásokat egyfajta jogharmonizációs intézkedés keretében, de figyelembe kell venni az egyenlő bánásmód elvét.Továbbra is napirenden van az Európai Parlamentben egyes tagországoknak az a kezdeményezése, amellyel el akarják érni, hogy nagyobb önállóságot, döntési jogkört kaphassanak a tagállamok a szövetségen belül a szociális juttatásokra vonatkozó törvénykezés területén.Ausztria újonnan megválasztott vezetői egy komplex kiadáscsökkentési csomagot szeretnének elfogadtatni országuk parlamentjével és ennek az egyik eleme a külföldieknek járó családi pótlék összegének csökkentése lehetne szerintük. Jelenleg ez a törvénycsomag a jóváhagyási fázisban van, ami azt jelenti, ha lezárul az engedélyezési folyamat, akkor az osztrák parlament megkezdi az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat és ennek a végén várható a szavazás. Ha elfogadják a törvénycsomagot, akkor az Európai Unió vizsgálhatná azt, ugyanis a külföldi munkások családi pótléka EU-jogszabályokat érint.A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint Ausztriában áprilisban születhet döntés a külföldiek családi pótlékáról és abban azt határozhatnák meg, hogy a változtatás 2019 januárjától lépjen életbe.Több fórumon is jelentek meg híradások e témában, többek közt arról is, hogyan fogadta az Európai Bizottság az ausztriai kezdeményezést, amelyet Németország és Dánia is támogat. Ugyanis több uniós tagállam is szeretné külföldi munkásai családi pótlékát csökkenteni, ha gyermekeik a hazájukban élnek, nem pedig ott, ahol szüleik vagy egyik szülőjük dolgozik. Arra hivatkoznak, hogy abban az országban, ahol a gyermek lakik, jellemzően alacsonyabbak a megélhetési költségek. Ahhoz azonban, hogy a család pótlék összegét a lakóhely szerinti ország megélhetési költségeihez lehessen igazítani, nem ütközhetne ez a változtatás uniós jogszabályba, azaz módosítani kellene azt az EU-jogszabályt, amely a szociális biztonság koordinálását biztosítja. Ehhez a módosításhoz az EU-országok 55 százalékának támogatása szükséges, ami az EU lakosságának 65 százalékát jelenti – hangsúlyozták szakértőink. Úgy tudni azonban, hogy a kezdeményezést Dánia és Németország is csak abban az esetben támogatja, ha nem ütközik uniós jogszabályba.Egyelőre az biztos, hogy az Európai Unió egyik irányelve az, hogy amíg egy munkavállaló az összes jövedelmét abban az országban szerzi, ahol dolgozik, nem érheti hátrányos megkülönböztetés sem adózási, sem pedig szociális ellátás szempontjából. Ausztriában sem mindenki ért egyet a tervezett változtatással. Ha konkrét döntés születik az ügyben vagy más fejlemény válik hivatalossá, folytatjuk a témát, természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat a tudnivalókról, az őket érintő változásról.