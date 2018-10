Családi házak épülnek a fogyatékossággal élők számára - fotók a zsirai nyitóünnepségről

–Az emberi méltósághoz való jog nyer megerősítést, amikor ezúttal hetvenkét embernek az intézményi, zártabb lét helyett a társadalomba való beilleszkedés alapjait teremtjü meg. A mentálisan sérült és fogyatékos embereket nem elrejteni kell, hanem mint Nyugaton, megadni számukra a lehetőséget, hogy sokrétűen támogatott lakhatási örülmények özött úgy éljenek a tköznapokban, mint mások. Ezáltal a társadalom elfogadási észsége, a tolerancia is növekedhet – jelentette ki Németh Zoltán, a megyei özgyűlés elnö a nyertes pályázati projekt Zsirán tartott nyitórendezvényén, az ország számos megyéjéből érkezett szakemberek és a örnyező polgármesterek előtt.– Megyénkből Zsira, Und és Szakony, míg megyéből Tormásliget és Horvátzsidány önkormányzata ajánlott fel ingyen építőtelkeket, amiért öszönetünket fejezzü ki. Horvátzsidány kettőt, így indulhatott el a hat lakóotthon kivitelezése a nyár végén – utalt az előzményekre dr. Szopka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója. – A mai nap legyen az örömé, hiszen a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást, gondozást, egyszersmind életminőségü jelentős javulását jelentő házak elkészülte után egy teljesen új ellátási formát indíthatunk el megyénk és megye összefogásával. A 826 millió forintos projekt uniós forrásból, s a magyar kormány társfinanszírozásával valósul meg.– A mai nap egy mérföldkő valamennyiünk életében, hiszen a fogyatékos személyek tartós bentlakásos és lakóotthoni ellátása mellett, az alternatív lakhatás egyik legmagasabb formájával, „támogatott lakhatással" bővül intézményünk szolgáltatása. Jelen projektünk az esélyegyenlőségről, a befogadásról és fő ént az emberi méltóságról szól hangoztatta dr. Baikó Erzsébet, a megyei Alpokalja Szociális özpont igazgatója. Kiemelte, az intézményi férőhely kiváltásban részt vevő nem pszichiátriai, nem veszélyes betegek, hanem valamilyen árosodás, sok esetben genetikai betegségek, súlyos fertőzések utáni vagy akár balesetek övetkeztében kialakult, értelmileg sérült személyek. Sokan jól kezelhető , fejleszthető , tanítható , nagy arányban jelenleg is a fejlesztő foglalkoztatásban dolgoznak. Ő most csoportos, egyben önálló életvitelre kapnak lehetőséget, a megfelelő szakmai támogatás mellett. Esetükben a „semmit rólunk nélkülünk" elv is érvényesül, miként az intézményi házirendet együttélési szabályok váltjá fel.A súlyos, halmozottan sérült lakóink a Támogató Szolgálat segítségével veszik igénybe a nappali ellátást, fejlesztést, sok esetben az étkezést is - tette hozzá dr. Baikó Erzsébet.