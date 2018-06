Búcsúzó plébánosok - Henczel Szabolcs és Kálmán Imre új feladatot kapott

Henczel Szabolcs a Szent György-, Kálmán Imre – képünkön – a Szent Imre-templomot és közösségét adja át. Várják őket az új feladatok...

Szabolcs atya távozása szó szerint megrázta híveit. Fotók: Magasi

– Amikor az ember a felszentelésén a püspöke kezébe teszi a sajátját, engedelmességet is fogad. Én is ezt tettem, és kétségem sincs afelől, hogy jó döntés született – fogalmazott Henczel Szabolcs, a Szent György-dóm plébánosa, aki augusztusban már Szanyban folytatja pályafutását. Szabolcs atya az egyik legnépszerűbb katolikus papja Sopronnak, igazi egyéniség, aki olyanokat is be tudott hívni a templomba, akik legfeljebb a műemléket látták az épületben. Tizenhat éve került Sopronba, volt káplán a városplébánián, püspöki biztos a Szent Orsolyában, tíz éven át egyetemi lelkész, 2011 óta pedig a dóm plébánosa és a Szent Pál Katolikus Szakkollégium igazgatója. Távozása szó szerint megrázta híveit, ráadásul különböző elméletek is születtek az okokról.– Ezekkel nem kell törődni – mondja a gyakran mosolygó plébános ezúttal is jókedvűen. – Itt lettem nagykorú pap, hiszen tizennyolc éve szolgálok, ezt senki nem veheti el tőlem. Megható a hívek ragaszkodása és köszönöm is a szeretetüket, de itt az ideje a váltásnak. Kónyban nőttem fel, mindig is szerettem volna falusi plébános lenni, közelebb leszek édesanyámhoz és nagyon szép feladatok várnak. A szanyi iskola tanulóinak és pedagógusainak lelki gondozása és a plébániai feladatok mellett nagy álmom is valóra válhat: óvodát és bölcsődét szeretnék szervezni. Szany a Rábaköz szíve és az én szívem közepe is lesz – zárta Henczel Szabolcs. Azt azért elárulta, Sopront és az itt töltött tizenhat évet Istennek fogja, és csakis neki, elsiratni...Búcsúzik a Szent Imre-templom közösségétől Kálmán Imre is. A Győri Hittudományi Főiskola új rektorának kinevezett dr. Reisner Ferenc munkatársaként az intézmény prefektusa lesz. Ő is a fiatalabb papokhoz tartozik egyházában, aki minden korosztálynak értette a nyelvét és mindenkit meg tudott szólítani...– Sajnálom itt hagyni Sopront, hiszen plébánosként jól éreztem magam és szerettem a közösségünket. Úgy vagyok most, mint egy első osztályos; búcsúzom, ugyanakkor vonzónak és megtisztelőnek látom az új feladatom – mondta el a Kisalföldnek Imre atya, aki volt a Szent Orsolya-iskola igazgatója, egyetemi lelkész, három éven át a Szent György-templom plébánosa és hét évet szolgált a jereváni plébánián. Nagy kihívásnak éli meg új feladatát, hiszen a leendő papok nevelésében és felkészítésében vesz majd részt augusztus elsejétől.