Bosznia-Hercegovina nagykövete Kópházán járt - fotók

A Kópháza és Kiseljak közötti testvértelepülési kapcsolat rangját külön is jelzi, hogy a testvértelepülési találkozóra eljött Kópházára Bosznia-Hercegovina magyarországi nagykövete, Aleksandar DRAGIČEVIČ és Goran PRANJIĆ tanácsos.A két település közötti élénk kapcsolat és érdeklődés jeleként a Bosznia-Hercegovina-i kisváros népes delegációjának tagjai között az ottani helyi közélet képviselői között a település életét meghatározó számos terület helyi reprezentánsa is jelent volt.A látogatás során a delegációt Kópháza nevében Grubits Ferenc polgármester fogadta együtt Firtl Mátyással, a térség országgyűlési képviselőjével, aki a térség képviseletén túl, mint a Magyar Országgyűlés IPU Dél-Kelet Európai-Magyar Baráti Társaságának elnöke, ezen belül a Bosznia-Hercegovinai Tagozat elnöke is vett részt a hivatalos programokon.

A testvértelepülési és egyben nagyköveti programsorozat részeként Aleksandar DRAGIČEVIČ nagykövet a boszniai-hercegovinai vendégekkel közösen tekintette meg a falu jelentősebb emblematikus helyeit, intézményeit, - többek között - a helyi tájházat és tájékozódott a település életéről, az eddigi fejlesztésekről.A településen tett közös bejárást követően a kópházi polgármesteri hivatalban a helyi önkormányzat, a horvát nemzetiségi önkormányzat, a helyi horvát kulturális egyesület, továbbá a helyi intézményvezetők mutatták be a közélet legfontosabb területeinek működését, különösen a horvátságnak az anyanyelvi oktatás, a kultúra, a hagyományőrzés területén, a közösségi élet több szegmensét érintő legfontosabb eredményeit és terveit.Firtl Mátyás, országgyűlési képviselő az európai szintű és dimenziójú együttműködésben – Dél-Kelet Európai és külön Bosznia-Hercegovinai viszonyrendszerben is - a térségbeli biztonság és fejlődés közös érdekeinek érvényesítésének kérdéskörének jelentőségéről is beszélt.Aleksandar DRAGIČEVIČ nagykövet és Mladen Mišurić-Ramljak, Kiseljak polgármestere egyaránt elismeréssel szólt Kópháza fejlesztéseiről, és a további együttműködés lehetőségeiről, amelynek támogatását fontosnak tartja, úgyis, mint a két ország közötti, a kulturális értékeket erősítő, azok szintjén megvalósuló közvetlen kapcsolatteremtést.