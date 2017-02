Beszakadt a jég egy korcsolyázó alatt a Fertő tavon, így mentették ki - videó

arról itt írtunk. A Fertő tavon már január 21-én is beszakadt a jég egy korcsolyázó alatt,

˝Baráti társasággal korcsolyázunk a Fertő tavon, ha az időjárás is engedi. Két hete biztonságos volt a jég, ezért az elmúlt hétvégén - január 29-én, vasárnap - is terveztünk egy nagyobb siklást a Fertőn.Meglepetten tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy melegedés nem volt a héten, egyes helyeken felolvadt a jég - ezeket a helyeket nagy ívben kerültük.A biztonság kedvéért vittünk magunkkal csereruhát, kötelet és síbotot.Már kifele korcsolyáztunk, amikor kiáltást hallottunk, és a távolban megpillantottunk egy embert, aki a vízből integetett.Akciókamerával korcsolyáztunk, így a beszakadás helyét és a mentést a kamera rögzítette, de minden nem látszik. Amit visszaad a felvétel, az a jég ropogása.... Ahol megálltunk, ott már sokkal vékonyabb volt a jég, valószínű melegforrás lehetett a környéken, és érezni lehetett a roppanásokból, hogy veszélyes terület. Valaki mondta is, amikor kijött a vízből, hogy menjünk messzebb egymástól, nehogy beszakadjon alattunk is. Tanulság: tavakon nem szabad egyedül korcsolyázni, legalább ketten, vagy hárman menjenek, és akkor se túl közel egymáshoz. Utólag persze mindenki okos, tudom... Szerencsére nem történt nagyobb baj˝ - írta Horváth Zsombor, aki a felvételt elküldte szerkesztőségünknek is: