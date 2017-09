Bepillantás a soproni papréti ortodox zsinagóga jelenébe és múltjába - fotók

A Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat keretében pillanthattak be az érdeklődők a soproni papréti ortodox zsinagóga jelenébe és múltjába. A szervezők szeretnék, ha az épület, amelyben közel ötven éve nem volt rendezvény a jövőben is helyt adhatna kulturális programoknak. Többek között olyan koncerteknek, mint amit ez alkalommal is hallhatott a közönség.A Tzomet Band zenekar Jeruzsálemtől Jeruzsálemig című előadását mutatta be nagy sikerrel. A zsúfolásig megtelt terem hallgatósága előtt a szervező, Soproni Magyar-Izraeli Baráti Kör elnöke, Stubenwoll András a zsinagóga és a soproni zsidóság hajdani jelentőségét hangsúlyozta. Barcza Attila önkormányzati képviselő is arról szólt, hogy a papréti ortodox zsinagóga a város történelmi múltjának és értékeinek szerves része. Az épületet és a hozzá kötődő egykori zsidó családok történetét dr. Tárkányi Sándor okleveles építész mutatta be vetítéssel kísért előadásában.