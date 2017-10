Agyagosszergény díszpolgárai

Ünnepeltek és ünneplők az agyagosszergényi művelődési házban, köztük két díszpolgár, Csapó Károly és Németh László. Fotó: Köő János

Fontos vendégeket fogadtak az október végi ünnepen a faluban. Dr. Veres András megyés püspököt, Benkovich Ferenc és Németh László pápai prelátusokat, Szarka Gábor plébánost, valamint Gellei Imre és Csapó Károly sportvezetőket. Az ok pedig – amire annyira készültek – az volt, hogy a testület döntése értelmében Csapó Károly sportvezetőt és Németh László pápai prelátust – a falu szülötteit – díszpolgári címben részesítették.Radics Attila képviselő köszöntője után Gellei Imre, az MLSZ szakmai bizottságának elnöke, volt szövetségi kapitány laudálta Csapó Károlyt: „…A lassan őszbe forduló hajú Csapó Karcsit nemcsak a csapattársai, a bányászszívre oly büszke és kényes tatabányai szurkolók, de az egész futballtársadalom megbecsülése övezi a mai napig. Nemcsak kiemelkedően jó labdarúgó, remek csapattárs, sportszerű ellenfél volt, de remek ember, megbízható barát és igazi sportember is! Sohasem felejtette el, honnan indult, talán ezért is vihette olyan sokra.Egy falusi kisgyermek tehetségének, szorgalmának és alázatának köszönhetően eljutott a világ leghíresebb stadionjaiba Spanyolországtól Franciaországon át Argentínáig. Csapó Károlyra méltán lehet büszke Agyagosszergény, mert e kis falu csodálatos labdarúgót adott a magyar sportnak. Csapó Karcsi pedig méltán lehet büszke Agyagosszergényre, ahova ezután is hazajöhet és ahol ezen túl díszpolgárnak kijáró tisztelettel gondolnak rá" – mondta a sportvezető.

Németh László atyát Benkovich Ferenc atya laudálta: – A szülőfalu által adományozott díszpolgári cím méltó elismerése az aranymisés László atya igazi papi lelkületének, imádságos életvitelének és mindenki felé nyitott szolgáló szeretetének. László atya, járjál továbbra is azon a szép úton, amelyre kiválasztást és küldetést kaptál: paptestvéri és baráti imádsággal azt is kívánom: az Úr keze még sokáig és sok mindenben áldjon meg – zárta szavait az atya. László atya az ünnep szónokaként különös, sokak által nem ismert világba kalauzolta el a hallgatóságot. Az általa gyerekként, ministránsként átélt agyagosszergényi ’56-os eseményeket elevenítette fel – kaptuk a tájékoztatást Szalai Istvánné polgármestertől.