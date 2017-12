A konzultáció eredménye erőt és felhatalmazást ad a kormánynak

"Lezárult a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció, amely minden idők legsikeresebb konzultációja. A részvétel minden eddigi rekordot megdöntött: több mint 2,3 millióan töltötték ki a konzultációs ívet. (A részvétel összesen: 2 349 991, ebből 2 171 500 postai úton, 178 491 interneten).



Szeretnék külön köszönetet mondani minden soproninak, a választókerületben élőknek, mindenkinek, aki részt vett a konzultációban és elmondta véleményét a Soros-tervről.



A magas részvételből is látszik, hogy a Soros-terv és az erőltetett bevándorlás elutasítása egy pártokon átívelő nemzeti ügy, amelyet az emberek pártállástól függetlenül fontosnak tartanak. A kérdőívek feldolgozása még tart, de a részleges eredményekből látszik, hogy a magyarok elsöprő többsége nem akarja, hogy Brüsszel a fejünk fölött döntsön arról, hogy nekünk kikkel kell együtt élnünk.



A magyar emberek ilyen széles támogatása minden másnál nagyobb erőt és felhatalmazást ad a kormánynak az előttünk álló küzdelmekhez. Miközben a kormány a magyarok álláspontját képviseli, az ellenzék újra bebizonyította, hogy nem lehet rájuk számítani az ország védelmében.



A magyarok összefogása ellenére sem dőlhetünk hátra, az igazi harc csak most kezdődik. Brüsszelben ugyanis már gőzerővel zajlik a Soros-terv végrehajtása. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság továbbra is erőlteti a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvótát, a migránsok automatikus betelepítését, a felgyorsított családegyesítést, a betelepítést elutasító országok megbüntetését, és a Soros-szervezetek menekültügyi eljárásokba történő bevonását. Ezek mind a Soros-terv részei.



Soros György személyesen is beszállt a magyar választási kampányba, dollármilliárdokat mozgat meg azért, hogy eltávolítsa a bevándorlásellenes Orbán-kormányt és helyére egy olyan gyenge, elvtelen ellenzéki kormányt ültessen, amelyet aztán kedvére dróton rángathat.



A terv ellen továbbra is határozottan fel kell lépni. A Fidesz-KDNP-re továbbra is számíthatnak a Sopron és környékiek abban, hogy megvédjük az országot és a településeket" - fogalmazott közleményében Barcza Attila.