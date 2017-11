A Jereván lakótelep nyugdíjasklubja is részt vett a Magyar Parlament civil konferenciáján - fotók

Magyarország abban segíti az üldözött keresztényeket, hogy a szülőföldjükön maradhassanak, vagy visszatérhessenek oda. Európa feladata, hogy tegyen az üldözött keresztényekért, ezek az emberek ugyanis senki másnak nem számítanak, és senki másra nem számíthatnak, mint Európára – ezekről a kérdésekről hallhattak első kézből, hiteles információkat azok a civil, értékalapon működő közösségek, amelyeknek több mint 250 képviselője vett részt, a konferencia témája a keresztényüldözés volt.A Magyar Parlamentben tartott civil szervezetek konferenciáján a soproni civil szervezetek közül a Jereván lakótelepen működő Lővéri Nyugdíjas Klub tagsága nagy létszámmal többedszer vettek részt a parlamenti programon Tóth Éva, a Jereván lakótelep önkormányzati képviselőjének meghívására, szervezésében és támogatásával. Egyébként a Jereván lakótelep több civil szervezete is meghívást kapott az eseményre, amelyet évi rendszerességgel rendeznek meg a civil értékek és érdekképviselet erősítésére a társadalmon belül.A keresztényüldözés nem zárt közösség vallási ügye, ennél sokkal több: emberjogi ügy, biztonságpolitikai ügy, kulturális ügy, gazdasági ügy és természetesen morális ügy is – hangzott el a tanácskozáson, amelynek programpontjai között Azbej Tristan, továbbá Hölvényi György EP-képviselő is is előadást tartott. Magyarország nem elég ahhoz, hogy egy globális problémát megoldjon, ugyanakkor a Hungary Helps segélyprogram hatékony, hiszen rövid idő alatt egész keresztény közösségeket tudott segíteni a megmaradásukban.Dr. Koltai Miklósné, a Lővéri Nyugdíjasklub elnöke ezzel kapcsolatban elmondta: minden lehetséges alkalommal örömmel vesznek részt a nyugdíjasklub aktív tagjai a Parlamentben szervezett konferenciákon, amelyek alatt első kézből kapott, hiteles információk segítik a környezetük, a közösségük, a város, az ország dolgai iránti felelősséget érző nyugdíjasoknak a közéletben való tájékozódást és részvételt.