55 bóját loptak el Sopronban - Jelzőbója nélkül veszélyes a kátyúzás

A Manninger utcában is elvégezték az úttest előzetes felmarását és az aszfaltozást. Nincs több kátyú az úttesten. Fotó: G. M.

A kátyúzások előkészületeként több helyen felmarták az úttesteket. Így a Manninger utcában is, ahol az utca elején jelzőtábla figyelmeztette a közlekedőket. Bóják azonban nem voltak a veszélyes mélyedéseknél, emiatt bekövetkezett a baj: egy kerékpáros felborult a felmart úttesten. Ő horzsolásos sérülést szenvedett. Sötétben az autósok számára eleve kockázatos a bóják nélküli közlekedés a felmart úttesteken.

Tudjuk, hogy sok kellemetlenséggel jár egy útfelújítás. Akkor is, ha a lehető legkörültekintőbben próbálunk eljárni"

– közölte ezzel kapcsolatban Bősze Gábor, a kivitelező győri cég építésvezetője.– Sajnos egy-egy érintett út teljes lezárására – a felújítás idejére – nincs lehetőség, így a hatályos útügyi előírásoknak megfelelően táblázunk és bójázunk. A felújításra szoruló utcákat a soproni önkormányzat jelölte ki számunkra. A június elején kezdődött munka során több mint ötven utcával végeztünk. Ami viszont meglepő, hogy a röpke hat hét alatt 55 jelzőbójánknak kelt lába. Ez azért sajnálatos, mert e bóják jelzik a balesetveszélyt egy-egy felmart burkolatnál azonkívül, hogy az érintett utcák elején is rendre kiteszünk egy „Vigyázz, útépítés!" táblát.

Kérjük a soproni lakosok türelmét az útfelújításokkal, kátyúzással kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az útépítést jelző és 30 kilométer per órás sebességkorlátozó táblákkal jelzett szakaszokon fokozott figyelemmel közlekedjenek az autósok, biciklisek és a gyalogosok. Az eltűnt bójákat folyamatosan pótoljuk, de kérjük, ne fogyóeszköznek tekintsék azokat. A kátyúzási munkák várhatóan július végén fejeződnek be"

Lopják - 55 bója

A soproni felújítások idején hat hét alatt ennyi jelzőbója tűnt el.

– mondta az építésvezető.