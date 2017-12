Vádemelési javaslat a beledi óvoda ügyében

Három uniós pályázaton nyert Beled – tudtuk meg Major Jenő polgármestertől. Nemrégiben eredményeikről is, terveikről is beszámolt a közmeghallgatáson.Az elnyert 76 milliós támogatást a városháza és a napközikonyha energetikai korszerűsítésére fordítják. A konyha gépesítésére, burkolatcseréjére, víz- és szennyvízelvezetésre is adtak be kérelmet. Ám ha nem járnak sikerrel, akkor is szükségszerű lesz az újítás: „Ha már egyszer nekiállunk, akkor tegyük rendbe teljesen" – mondta Major Jenő, aki szerint így az ebédlő sem maradhat ki a renoválásból.

Az őstermelői piac esetében már a kivitelezőt is kiválasztották, február végén láthatnak neki a munkálatoknak. Harmadik pályázatuk kerékpárútra szól, az előkészítő fázisban tartanak.Útfelújításra és járdaépítésre idén 44 milliót költöttek, lecserélték a művelődési ház nyugati oldali nyílászáróit, parkolót építettek az iskola mellé, valamint elkészült a Barthodeiszky-kastély kerítése. Most folyik a ravatalozó előtetőjének kialakítása.„A korábbi évekhez hasonlóan folytatjuk az »Egy év – egy utca« programunkat és a járdaépítést. Ehhez már megrendeltünk kétezer négyzetméternyi térkövet. Elkészült az Egészségház előtti közterület látványterve. Itt huszonkét térköves parkolóhelyet, akadálymentesített feljárókat és nyílászárócserét tervezünk" – tudtuk meg a polgármestertől.A közmeghallgatáson Horváth Gyula rákérdezett az óvoda ügyére. A polgármester válaszában elmondta: miután használhatatlanná vált az intézmény északi szárnya, s a várost 45 milliós uniós támogatás visszafizetésére kötelezték, a szülők után az önkormányzat is feljelentést tett ez ügyben. Előbbi nem vezetett eredményre, utóbbiról nemrégiben kaptak tájékoztatást. „Eszerint az ügyészség ismeretlen tettes ellen vádemelési eljárásra átadta a Győri Járásbíróságnak az ügyet" – mondta a városvezető. Kiemelte, hogy már javában zajlik az óvoda és bölcsőde építése, március végére be is fejeződhet. Bár 58 millióval számoltak eleinte, többletköltségek is felmerültek. Major Jenő örömmel konstatálta, hogy az utóbbi időben egyre kelendőbbek a beledi ingatlanok, és emelkedett a gyerekszám is.