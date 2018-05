Rábacsanak jótevője volt

A rábacsanaki lányok gyűrűjében Ruisz József és felesége. A férj mellett nevelt lányuk, az asszony mellett Horváth János plébános ül. A fotó a templomszentelés napján készült.

Jótevője volt Rábacsanaknak a községből a múlt század elején Budapestre elszármazott Ruisz József. Kéményseprőmesterként vagyonos ember lett a fővárosban, de nem felejtette el, honnan is indult. Meghalni is hazatértek a szülőfaluba: 1932 júniusában részt vett családjával az általuk is támogatott új templom felszentelési ünnepségén, majd a családfő másnap elhunyt. Korabeli beszámolók szerint a „szíve nem bírta el a sok örömet". Felesége rövidesen követte.Rábacsanak közösségi oldalára töltött fel a közelmúltban több fotót is Szalay Balázs helytörténész. Újságcikkeket, melyek a tragédiába forduló ünnepségről tájékoztatnak.Ezekből kiderül, hogy a rábacsanaki templomot 1932-ben szentelte fel Grősz József győri segédpüspök. Az építkezést, illetve a berendezést komoly összeggel, 30 ezer pengővel segítette Ruisz József. A templom felszerelésének, a főoltár, szószék, szentélyrács, örökmécses, üvegablakok, orgona beszerzésének legbőkezűbb támogatója volt a kéményseprőmester és felesége, Molnár Rozália. Természetes volt, hogy ott lesznek a nagy napon. Annak ellenére is, hogy a 69 éves jótevőt orvosa előtte figyelmeztette: az utazás fárasztó számára és beteges szívét megerőltetik az események. Mégis úgy döntött, hogy részt vesz a szentelési ünnepségen. A beszámolók szerint Ruiszék jó hangulatban töltötték a vasárnapot földijeikkel. A felemelő szentelés után a díszebéden is jól érezték magukat. Kiváltképp akkor, amikor Grősz József közölte velük, hogy a Szentatya a Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést adományozza a nagylelkű kéményseprőnek.Ilyen élményekkel tértek tehát nyugovóra vasárnap este, ám „Ruisz József szíve nem bírta el ezt a sok örömet. Hétfőn délelőtt kilenc órakor megszűnt dobogni" – írja a Dunántúli Hírlap 1932. június 29-i száma. Felesége, Molnár Rozália nem tudta feldolgozni férje halálát és egy nappal később ő is elhunyt. Mindkettejüket a rábacsanaki temetőben temették el. 1935 májusában azonban exhumálták őket. A Soproni Hírlapból tudjuk meg, hogy az új templomban alakítottak ki számukra kriptát és ott helyezték őket örök nyugalomra. Azóta is ott nyugszanak, a helyiek pedig mindig tesznek friss virágot az emléktáblájukhoz.Szalay Sándorné korábbi iskolaigazgató a Kisalföldnek elmondta: az idősek megőrizték Ruisz József és felesége nevét.– Ismertük a család történetét, tudtunk a felajánlott komoly összegről és arról is, hogy az ünnepség után elhunyt Ruisz József. Élt tehát a nevük a községben és a gyerekek is tudták, kikről van szó. Kriptájukba még az én fiatalkoromban le lehetett menni. Gyakran le is osontunk, ha felnőttek nem látták. Azóta a lejáratot megszüntették. Az viszont már feledésbe merült, hogy a férj után egy nappal a feleség is meghalt. Ezt már csak felnőtt fejjel, a korabeli újságok olvasásakor tudtuk meg. Emlékeim szerint saját gyermeke a házaspárnak nem volt, de egy nevelt lányuk igen. Ám hogy hogy alakult az élete, nem tudom – mondta végezetül Szalay Sándorné.Emléktábla a Ruisz-kriptánál a rábacsanaki templomban.