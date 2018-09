Óvoda, iskola, posta és orvos is van Vágon

Pánácz Sándor tűzoltóparancsnok (balra) és Pálffy Attila polgármester a modern tűzoltószertár előtt.

Falunap avatóval

Szombaton a falunap keretében, a tíz órakor kezdődő szentmisét követően, tizenegy órától tartják a tűzoltószertár és a községháza ünnepélyes átadását. Délután kettőtől a polgármester megnyitójával és Kiss Claudia énekes műsorával folytatódik a rendezvény a sportpályán. Háromtól az edvei színjátszók, négytől a szili Linkószer citerazenekar és a vági Rába-kör férfikórus lép fel. Öttől Perlaki György hangolja a vendégeket a vacsorára, hattól pedig a Szanyi Bokréta néptáncegyüttes tánca látható. A Neoton Party Band műsorát követően a fél kilenctől kezdődő utcabálon Pinyő zenél.

Jó ideje váratott magára a vági tűzoltószertár felújítása. A renoválást végül önerőből vitte véghez a falu.– Tetőcsere, aljzatbetonozás, külső szigetelés, csatornázás – sorolta Pálffy Attila polgármester a szertáron elvégzett feladatokat. Hozzátette: – A két helyiségből álló épületet leválasztottuk, egyik felében a polgárőrök, másikban a tűzoltók kaptak helyet. Az ingatlanban parkolnak az önkéntesek munkáját segítő tűzoltóautók, az egyikre egy német, a másikra pedig egy franciaországi felajánlásból tettek szert. A fejlesztésre mintegy 7,7 millió forintot költöttünk, de a beruházásból sokan társadalmi munka keretében is kivették a részüket – emelte ki a polgármester.Vidékfejlesztési pályázaton közel 25 millió forintot kaptak a községháza korszerűsítésére, s a saját erővel együtt majd 30 millió forint lett az elköltött összeg.– Teljes külső felújításon esett át az épület, ami a külső és födémszigetelést, tetőcserét, fűtés-korszerűsítést és a napelemrendszer kiépítését foglalja magában. Így remélhetőleg jelentősen csökkennek az épület fenntartási költségei – tette hozzá Pálffy Attila. Az épület felújításánál törekedni kellett arra, hogy az a külső megjelenésében illeszkedjen a műemlékvédelem alatt álló templom képéhez. S ha már ablakcsere volt, azt belső festés is követte.– Ahhoz képest, hogy 530 lelkes a település, van óvodánk, alsó tagozatos iskolánk, posta, körzeti orvosi ellátás. Arra törekszünk, hogy ezek a szolgáltatások továbbra is fennmaradjanak – mondta a polgármester.A jövőbeni elképzelésekről elmondta, hogy keresik a lehetőséget a belvízelvezetésre. Elég az elmúlt napok heves esőzéseire gondolnunk, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadéktól pillanatok alatt felteltek az árkok.– Pár nap leforgása alatt 107 milliméter csapadék zúdult a falura, ekkora mennyiséget a rendszer nem tud elvezetni – beszélt a problémáról a polgármester. Az önkéntes tűzoltók ottjártunkkor is épp a vízmentesítésen fáradoztak. Merthogy nemcsak a versenyekre áll össze a csapat, a falut érintő gondoknál is helytállnak.– Felteltek az árkok, a belvíz szivattyúzásán dolgozunk – kezdte Pánácz Sándor tűzoltóparancsnok, aki a tizennégy tagú önkéntes egyesület vezetője. – A tagjaink fele napközben is elérhető, főként helyben dolgoznak, így szükség esetén könnyen mozgósíthatók – mondta. Hozzátette: – Örülünk az elkészült tűzoltószertárnak, és köszönjük a polgármesternek, hogy így mellénk állt. A falu ékszerdoboza lett a megújult tűzoltószertár – zárta a tűzoltóparancsnok.