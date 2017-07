Osli - Adósság és poros utca nélkül él a falu

Fodor József polgármester

Rövidesen befejezik Osliban az orvosi rendelő belső felújítását. A falu pályázaton jutott pénzhez a fejlesztéshez, ahogy korábban a külső tatarozását is támogatással végezték el. A polgármester szerint hosszú évekre megoldották az „egészségügyi kérdést" Osliban.– Háziorvosunk és gyermekorvosunk is van, itt élnek a faluban. Mindketten fiatalok, a helyiek elégedettek velük és azt hiszem, ők is jól érzik magukat nálunk – fogalmazott Fodor József. – Most a körülmények is rendben lesznek, hiszen kívül-belül megújult rendelőben dolgozhatnak orvosaink. Várhatóan augusztus elején adjuk át ünnepélyesen az intézményt.A polgármester községéről elmondta: idén az utolsó, eddig nem portalanított útjukat is sikerült rendbe tenniük. Az adósság nélkül gazdálkodó önkormányzatok támogatásából finanszírozták a munkát.

Tündérkert

Osliban 2007-ben hozták létre az úgynevezett Tündérkertet. A területen minden osli újszülött számára elültetnek egy őshonos, magyar gyümölcsfát. Jelenleg hatvan darab növekedik. „Egy kicsit talán a faluhoz való kötődésüket is erősíti a gyerekeknek a kis fa, melyen a nevük olvasható" – véli Fodor József.

– Nagyon jó dolog és hasznos ez a fajta támogatás, hiszen olyan fejlesztéseket tudunk megvalósítani, melyekre önerőből nem lennénk képesek. Azt sajnálom csak, hogy ezer lakosnál húzták meg a határt, azaz ott változik a támogatás mértéke. Mi csaknem ezren lakunk Osliban, ha viszont ezeregyen lennénk, már nem tíz-, hanem húszmillió forintot kaphatnánk. A feladat viszont ugyanakkora, mint például egy ezerkétszáz lakosú faluban – jegyezte meg Fodor József A közterületekről szólva kifejtette: az osliak szorgalmának köszönhetően mind a saját porták, mind a közterületek rendben vannak. Az elmúlt években pályázati segítséggel újítottak fel utakat, tették rendbe a sportpálya környezetét és a templom környékét.– A templom a falunk központja. Büszkék vagyunk rá, országosan ismert búcsújáró hely, egyre több zarándok érkezik hozzánk. A Rábaköz egyik legszebb temploma és olyan állapotban van, hogy alkalmas a sok vendég fogadására. Van egy csodálatos kálváriánk, ahol búcsúkor, idén augusztus 13-án szabadtéri szentmisét tartunk, melyre az ország minden részéből jönnek hívek. Híre van már az osli Nagyboldogasszony-templomnak – mondta a községvezető. Hozzátette: a falunak egykor hátránya volt, hogy határ menti település. Huszonöt éve viszont előnyét látják földrajzi elhelyezkedésüknek.– Nálunk nincs munkanélküliség, aki akar, dolgozhat. Igaz, közmunkásunk sincs, aki a közterületek karbantartásából kivenné a részét. Az önkormányzat parkgondozója szorgalmas, hozzáértő, munkájára igényes szakember. Ez meg is látszik, ám ennek ellenére nagy segítség lenne számára is legalább egy közfoglalkoztatott.A jövőről szólva Fodor József elmondta: közös pályázatot nyújtottak be Kapuvárral és néhány környékbeli községgel együtt kulturális feladatok finanszírozására. Ha nyernek, a pályázat részeként a sportöltöző felújítását is meg tudnák oldani, így a korábbi fejlesztésekkel és a kerékpáros-pihenő felépítésével igazi közösségi teret tudnának kialakítani.