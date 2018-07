Nyakonszúrta 17 éves lakótársát Kapuváron: letartóztatták, elmegyógyintézetbe viszik a gyanúsítottat - fotók, videó

, szombat éjjel fél 12-kor egy kapuvári munkásszálláson egy 24 éves békési férfi előzetes szóváltás nélkül nyakon szúrta 17 éves szobatársát.A kiáltozásra két másik szobatárs sietett a fiú segítségére. Kimentették, majd autóval a Kapuvári Rendőrkapitányságra vitték, onnan a mentők kórházba szállították.A gyanúsítottat a járőrök elfogták és a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon előállították. A kórházban kiderült, hogy a 17 éves fiú könnyű sérüléseket szenvedett. A bántalmazás módja és eszköze ugyanakkor a halálát is okozhatta volna, ezért a nyomozók az elkövetőt emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt – természetesen őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.Kedden a Győri Járásbíróságon döntöttek a letartóztatásáról.Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra a Győri Törvényszék sajtószóvivője elmondta: a Győri Járásbíróság nyomozási bírája az első fokú bíróság tárgyaláselőkészítés során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki 17 éves szobatársát nyakon szúrta. A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy megalapozottan feltehető: szabadlábra helyezése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el, a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, szökést, elrejtőzést kísérelne meg.A bíróság döntése szerint az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetben „kell végrehajtani" a letartóztatást, figyelemmel a gyanúsított pszichés állapotára. A döntés ellen fellebbezést jelentett be a védőügyvéd, míg azt az ügyész tudomásul vette.A Kisalföld a férfi ügyvédjét is kérdezte védence álláspontjáról, ő azonban - mondván csupán helyettes védő az ügyben – nem kívánt nyilatkozni.