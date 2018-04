Napelempark készül Osliban

A napelempark tervei előtt Fodor József, Osli polgármestere.

Hamarosan elkezdik az osli községháza energetikai korszerűsítését. A beruházás idejére a kultúrházba költözik a hivatal.„Nyílászárócsere, födém- és külső homlokzatszigetelés, valamint kisebb-nagyobb belső átalakítások várhatók. Egy, a mai kor elvárásainak megfelelő akadálymentes mellékhelyiséget is szeretnénk kialakítani" – beszélt a tervekről Fodor József polgármester. A fejlesztésre 22,5 millió forintot kapott a falu.„Április végére tervezzük a költözést. Reményeink szerint zökkenőmentes marad a hivatal működése" – tette hozzá a falu első embere.A járdaépítésre 15,5 millió forint támogatást kaptak. Ebből a Pozsonyi, Horváth Vince, Kossuth és a Rákóczi utcák járdái újulnak meg. „Ezenfelül önerőből is szeretnénk további járdákat felújítani. Az elmúlt két évben eljutottunk oda, hogy Osliban minden utat aszfaltoztunk. Amennyiben találunk rá forrást, idővel a külterületi utak rendbetételét is tervezzük" – mondta a polgármester.S ha már a támogatásokról esik szó, hasznosnak tartaná, ha lenne kiírás, ami megoldaná a belvízelvezetés problémáját:„A kültéri árkok igencsak feltöltődtek, esős időszakban gondot okoz a csapadékvíz elvezetése. A faluban lévő régi átereszek még mutatják az árkok kívánt mélységét, de már ezek is feltöltődtek" – tette hozzá Fodor József, aki a település lélekszámára is kitért: „Az utóbbi időben egyre több fiatal költözik a faluba vagy marad itthon. Szinte azonnal elkelnek az ingatlanok és évente néhányan építkeznek is. Nemrégiben három telket vásároltak vidékiek. A határszél – ami egykor hátrány volt – most az előnyünkké vált" – emelte ki Fodor József.Kapuvár gesztorságával nyertek a humán szolgáltatások fejlesztését célzó pályázaton. Kulturális referenst keresnek két évre. Olyan rugalmas, jó szervezőkészséggel megáldott munkatársat, aki segítségükre lesz a helyi kulturális élet fellendítésében.Már csak a cégek hiányoznak a faluból. A befolyó iparűzési adó mértéke korábban 6–7 millió forint körül mozgott éves szinten, de a tervek szerint ezen a téren is fellendülés várható.„Egy céggel vagyunk tárgyalásban. Naperőműparkot létesítenek a település határában" – mondta a korábban művelésre bérbe adott földterületről a polgármester, ami továbbra is a tulajdonukban marad.„Polgármesterként annak a híve vagyok, hogy növeljük a falu vagyonát" – tette hozzá, így a napelemparknak szánt területet is csak bérbe adják. A beruházás mind az iparűzési adó, mind pedig a bérbeadás tekintetében hasznot jelent a településnek. A földhivatalnál folyamatban van a művelési ág átvezetésének engedélyeztetése. Ha minden jól megy, idén megvalósul a beruházás."