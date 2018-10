Műfüves pályát építenének Csornán

Az Ovi-Sport Program keretében számít fejlesztési támogatásra a csornai önkormányzati óvoda. A képviselő-testület legutóbbi ülésén dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester ismertette a lehetőséget. Mint elmondta: az intézmény korábban már részt vett a pályázat első szakaszában. Akkor fejlesztő sporteszközöket nyert, illetve a munkatársak képzéséhez kapott támogatást.



Most újabb pályázatra van szükség, mellyel a kreatív szabad játékok elősegítéséhez kaphat segítséget az ovi az Ovi-Sport Közhasznú Alapítványtól. Egy kis méretű, műfüves pálya megépítését vették tervbe, melyhez önerőt kell biztosítani. Arról is döntött a testület, hogy a pályához szükséges, hétszer tizenhárom méteres területet átadja az önkormányzat. Ezt a Sziget utcai óvodában jelölték ki.



Az előterjesztés szerint az önrész pontos összege nem ismert. A számítások szerint óvodánként megközelíti a 4,5 millió forintot. A testület arról is határozott, hogy erre a pénzt a város 2019-es költségvetésébe betervezi.

A védőnői szolgálat eszközbeszerzése is napirenden volt a testületi ülésen. A szolgálat ugyancsak pályázati forrást remél, ám ehhez nem kell önrészt hozzátenni. Sebimitációskészletet, illetve mellkastorzót szeretnének vásárolni, összesen 520 ezer forintért. A Victoria a Gyermekekért Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány hirdette meg a lehetőséget, melyre a csornai szolgálat is benyújtotta igényét. A két eszköz az elsősegély oktatásában lenne hasznos a védőnőknek. A különböző sebek szakszerű ellátását mutathatnák meg a sebkészlet segítségével. A mellkastorzóval a helyes mellkaskompressziót és a befújást oktatnák, amivel az újraélesztés technikáját lehet elsajátítani.