Megfér a falunap a búcsúval Szanyban

Juhos Imre celebrálta a vasárnapi búcsúi nagymisét. fotók: Tóth Imre

A Szent Anna-kápolna évszázadok óta népszerű zarándokhely.

Az önkormányzat – együtt- működve a helyi egyházközséggel – hagyományosan együtt rendezi meg a falunapot és a település Anna-napi búcsúját. Az események inkább erősítik egymást, mint hogy egymás rovására mennének – véli Németh Gergely, Szany polgármestere.„A programok már hét közben megkezdődnek, amikor elzarándokolunk a Szent Anna-kápolnához és szentmisén veszünk részt. A Dél-Rábaköz legnevesebb zarándokhelye a miénk, évszázadok óta fogadja a híveket – jegyezte meg Németh Gergely. – Az egyházi események aztán végigkísérik az egész rendezvénysorozatot, hiszen szombaton és vasárnap is ünnepi szentmiséket tartanak a kápolnánál. Idén a vasárnapi nagymisét Juhos Imre atya, a győri szeminárium spirituálisa celebrálta. A világi búcsút természetesen a Bokréta néptáncegyüttes nyitotta meg, mint évtizedek óta mindig. A célunk egyébként az, hogy megőrizzük a község szakrális hagyományait, de közben teret adjunk az újnak is. Ezért fér meg egymás mellett falunap és búcsú."A vasárnapi falunapon a Nagy Feró és a Beatrice volt a vendég. A hétfő mindig a szanyiaké, a helyiek búcsúja. Már tavaly is a színjátszó csoport előadása jelentette a fő programot és nem történt ez másként most sem. A Szanyi Mamma Mia című darabot mutatták be.„Óriási volt az érdeklődés, megtelt közönséggel a nagysátor.Jólesett azt látni, hogy a szanyiak így érdeklődnek a csoport munkája iránt. A darab természetesen most is színvonalas volt" – tette hozzá a polgármester.