Lemond Szabó András, Árpás polgármestere

Szabó András egészségügyi panaszai még nyár elején kezdődtek. Az első intő jel a hirtelen fogyás volt, majd erőteljes láb- és vállfájdalomra panaszkodott.



– Győrbe jártam kezelésekre és úgy éreztem, hogy javult a helyzet – mondta a Kisalföld érdeklődésére. A láb- és vállfájdalom elmúlt ugyan, de az igazi kálvária csak azután kezdődött. A vérképe nem festett valami jól, és alighogy hazatért, néhány napra rá már jött is érte a mentő, befulladt.



„Bizony, majdhogynem a túlvilágról jöttem vissza" – utalt Szabó András akkori állapotára. Időközben átesett egy szívinfarktuson és tüdőgyulladáson, végül hosszas vizsgálatok után kiderült, baj van a szívével: „Bakteriális fertőzés támadta meg a szívbillentyűimet" – emlékezett vissza a 64 éves Szabó András a műtét előtti diagnózisra.

A helyi választási bizottság intézkedik az időközi polgármester-választás időpontjának kitűzéséről.



Ez egyszeriben megijesztette, ugyanakkor meg is nyugtatta, hisz célzottan kezelhetik. Benne volt ugyan a félsz, de igazi betegségtudata nem volt. „Átestem a szívbillentyűműtéten. Azóta jól vagyok, jól érzem magam, fájdalmam nincs és szerencsére nem is volt. A műtőorvos azt mondta, ledolgoztál 48 évet, újabb harminchetet már nem fogsz. Menj nyugdíjba! – mesélte a polgármester. – Egy hónappal a műtét után kontrollon az egyik ápolónő azt mondta, mikor az intenzíven feküdtem, tíz fillért nem adott volna az életemért, olyan rossz állapotban voltam."



A polgármester egyfajta jelként fogta fel a vele történteket. Ideje lassítani. Így, ha nehezen is, de mostanra meghozta a döntést: lemond a polgármesterségről. Majd tizenkét éve tölti be ezt a tisztséget. „Próbáltam mindig maximálisan ellátni a feladatomat. Tudtam, ha főzni akarok, oda hús is kell. De nem hazardírozhatok az egészségemmel. Életmódot kell váltanom, mert nem lehet eljátszani ezt még egyszer. Tanulnom kell belőle."



Szabó András sokat tett a közért. Azonfelül, hogy fejlődött a falu, az Árpáson működő községi gazdaság felvirágoztatása, összefogása is a nevéhez köthető. Az ott dolgozók nemcsak rengeteg tapasztalatot szereztek az elmúlt közel négy évben, az eszközeiket is folyamatosan bővítették. A közmunkaprogram révén kapott támogatáson felüli fejlesztéshez az önkormányzat is jócskán hozzájárult. A konyhakerti növényeken túl befőttjeiknek, savanyúságaiknak, savanyított káposztájuknak jó híre ment a környéken, amivel saját és környékbeli óvodák polcait töltik fel. Remélhetőleg ez a kezdeményezés a jövőben is megmarad.



A polgármesteri teendőket jelenleg az alpolgármester, dr. Olgyay Lászlóné látja el. A vezető tisztség megszűnéséről és az ezt követő lépésekről kérdeztük Tarr Attila jegyzőt. „Amennyiben a polgármester írásban eljuttatja a lemondó nyilatkozatot az alpolgármesternek, a polgármester által meghatározott időpontban, de legfeljebb 30 napon belül a tisztsége megszűnik. Ezt követően a helyi választási bizottság intézkedik az időközi polgármester-választás idő- pontjának kitűzéséről."



Egy helyi lakos lapunk érdeklődésére elmondta: „Sajnálom, de egyben meg is értem a lemondását. Jó polgármesterünk volt, de az egészség mindennél fontosabb."