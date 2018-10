Katolikus Oktatási Központ jöhetne létre Kapuváron

Biró Péter: "A fenntartóváltás a kapuvári gimnázium létét hosszú távon biztosítaná."

Biró Péter a kapuvári katolikus iskola és óvoda új igazgatója

A kapuvári katolikus iskola és óvoda viszonylag nagy intézmény. 99 óvodás gyermek jár 4 csoportba, 305 iskolás tanul itt. A pedagógusgárda mellett gazdasági, technikai és önálló konyhai szakszemélyzet is dolgozik az intézményben. Az óvodába várólistáról kerülnek be a gyerekek, és szinte mindannyian a katolikus iskolában folytatják. "Ez a nálunk folyó pedagógiai munka elismerése - mondta Biró Péter és hozzátette: "a katolikus iskola részéről magam is tapasztaltam a múltban, hogy volt egyfajta elzárkózás a városon belül. Azon vagyok, hogy ez a helyzet nagyon rövid időn belül megváltozzék. Szeretném, ha az iskola nyitottá válna nemcsak a szülők, hanem a többi társintézmény, a városi kulturális élet, az önkormányzat felé is. Gyönyörű épületünk homlokzatát a város címere díszíti. Az épülethez kötődnek a város legújabb kori történelmi eseményei, például itt alakult meg az 1956-os Kapuvári Nemzeti Tanács - mindezek alapján is nagyobb nyitottsággal, a város integráns részeként kell működnünk a jövőben.

Fodor Gyuláné, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Óvoda és Általános Iskola igazgatójának nyugdíjba vonulását követően Biró Pétert nevezte ki az intézmény igazgatójává dr. Veres András, a fenntartó Győri Egyházmegye püspöke. Biró Péter ezt megelőzően öt évig volt a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium igazgatóhelyettese. Hosszú évek óta lát el érettségi elnöki feladatokat, a humán munkaközösség vezetője volt a gimnáziumban és három éve vesz részt a pedagógusminősítésekben és tanfelügyeleti ellenőrzésekben szakértőként.

- Az ötlet, hogy váljék egyházi fenntartású intézménnyé a gimnázium, több évre megy már vissza. Sokat, sokan beszélgettek már arról, hogy az igazi megoldás a gimnázium hosszú távú fennmaradását illetően ez volna. A korábbi tapogatózások az én igazgatói kinevezésemmel valóban konkrétabbá váltak. Teljes mellszélességgel támogattam, támogatom az ötletet. Hosszú évekig dolgoztam a gimnáziumban. Kétségtelen, hogy az elmúlt években bár kicsit stabilabbá vált a helyzet a soproni tankerületi fenntartással, de nem látom, hogy a gimnázium fennmaradását ez hosszú távon biztosítaná. Az állam ma elsősorban a szakképzést támogatja, próbálja odairányítani a gyerekeket.- A kapuvári gimnázium megmaradásának biztosítéka volna, ha a kétezer éves tapasztalattal rendelkező katolikus egyház venné át az intézményt. Aki megáll a katolikus iskola sarkán és ránéz a két katolikus oktatási létesítményre és a gimnáziumra, az azonnal látja, hogy a középiskolai épületre ráférne egy komoly tatarozás. Dr. Veres András püspök úr nagyon komoly felújítást ígért. Ugyanakkor a fenntartóváltás elsősorban nem infrastruktúra kérdése, hiszen egy egyházi iskola nagy hangsúlyt helyez a lelki nevelésre.- Püspök atya már járt is a gimnáziumban és ott beszélgetett a pedagógusokkal, kérte a véleményüket. Elmondta azt, hogy egyetlen olyan diákra sem vonatkoznának plusz követelmények vagy plusz szabályok, aki már oda jár a gimnáziumba. Minden csak felmenő rendszerben alakulna át. Nem látok olyan komoly érvet, amely amellett szólna, hogy az állami rendszerben jobb helye volna az intézménynek. Nem azért, mert rossz gazdája a soproni tankerület a gimnáziumnak, hanem azért, mert a hatalmas állami struktúrában nem feltétlenül találják meg a helyüket az olyan kis intézmények, mint a kapuvári gimnázium. Másrészt a szakképzésre helyeződő hangsúly ugyancsak nem a kis gimnáziumoknak kedvez.- Jelenleg ott tartunk, hogy püspök úr és a győri egyházmegyei fenntartóközpont igazgatója járt már a tantestületnél, illetve tőlük informálisan kért is egy véleménynyilvánítást. A gimnázium nevelőtestületének 80%-a támogatta a titkos szavazásban a fenntartóváltást. A törvények határozzák meg az egymást követő lépéseket.A következő lépés október 18-án fog bekövetkezni, amikor a Rábaköz Művelődési Központban egy szülői fórumra kerül sor.A tájékoztató szülői fórumnak az előadói, illetve vendégei Dr. Veres András győri megyéspüspök, Kriston Pál, az egyházmegyei katolikus iskolák fenntartó szervezetének igazgatója, Dr. Kovács András, a soproni Orsolyita Iskolaközpont igazgatója. Hámori György polgármester úr is ígérte, hogy el fogja mondani a fenntartóváltással kapcsolatos álláspontját, hisz az önkormányzat, mint az épületek tulajdonosa is érintett a döntésben. A fórumon a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy feltegyék a kérdéseiket. Bízom benne, hogy az előadók a lehetséges fenntartóváltással kapcsolatban minden kétséget eloszlatnak, illetve el fogják mondani, hogy milyen lépésekben következhetne be, amennyiben bekövetkezik a fenntartóváltás. Ezt követően, amennyiben püspök úr úgy látja, hogy érdemes elindítani a váltást, akkor indulhat el a jogi út: a Győri Egyházmegye hivatalos levélben tájékoztatja a Soproni Tankerületet, hogy átvenné az intézményt. A köznevelési törvény alapján bizonyos testületeknek ezután véleményezési joguk van: kikérik a gimnázium alkalmazottainak, az önkormányzatnak, a szülői munkaközösségnek, a diákönkormányzatnak és a gimnáziumba járó diákoknak a véleményét is. A kiskorú tanulók helyett természetesen a szülő nyilvánít véleményt. A törvény pontosan fogalmaz: a diákok legalább felének támogatnia kell a fenntartóváltást. Ezért fontos, hogy a szülők nagyon alaposan tájékozódjanak, jól meggondolják a véleményüket. Miután az összes vélemény bekérése megtörtént, február végéig kell megfogalmazni, hogy akarja-e az intézmény a fenntartóváltást. Ha igen, akkor bekerül a kérelem az Emberi Erőforrások miniszterének az asztalára és május végéig ő dönt, utasítja el vagy járul hozzá a fenntartóváltáshoz.