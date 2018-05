Járható utak kellenek ahhoz, hogy fejlődhessen Szany

Csak egy példa arra, miért is van szükség a felújításra.

A szanyiak régóta kérték, hogy a Magyar Közút újítsa fel a falujukat a 86-os, illetve a 83-as főúttal összekötő utat. A Veszprém megyei szakaszon ez korábban megtörtént, nemrégen pedig megyénkben is elkezdődött a beruházás. Egyelőre egy 3 kilométeres része újul meg a 8408-as jelű útnak.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályán megtudtuk: a munkaterületet március végén adták át a kivitelezőnek. A cégnek 120 napja van arra, hogy elvégezze a vállalt feladatot. Azaz július második felében várható a befejezés.Némileg az út nyomvonala is megváltozik. „Kismértékű korrekciókat terveztünk és építünk a vonalvezetés javítása miatt olyan kis sugarú ívekben, amelyek nem feleltek meg a műszaki előírásoknak. Egy esetben ez csak kismértékű változást jelent, míg egy helyen több mint kétszáz méter hosszon új, korrigált nyomvonal épül" – tájékoztatott a Kisalföld érdeklődésére a Közút.Közleményükben leírják: a felújítás érinti a Sárdos-ér feletti hidat, amelynek felújítása szintén része a programnak. Szany belterületén is dolgoznak majd a munkagépek, az Interfa kft. gyára előtt összesen 270 méter hosszon újítják fel a burkolatot. A teljes beruházás 560 millió forintba kerül, amit hazai, állami költségvetési forrásból finanszíroznak.Németh Gergely, Szany polgármestere elmondta: égető szükség volt már az útfelújításra, hiszen kritikán aluli az aszfalt állapota a 86-os főút és a község között.– Szany déli oldalán a Radnóti utcáig elkészült korábban az új burkolat. Természetesen örülünk a mostani fejlesztésnek is, de teljesen elégedettek akkor leszünk, ha végig, az egész szakaszon új utat építenek – jegyezte meg Németh Gergely.A polgármester hozzátette: ez három szakaszban történik majd meg, az elsőben tehát három kilométeren dolgoznak a szakemberek.– Szany gazdasági élete igencsak fellendült. Ezernyolcszáz munkahely van a településünkön, jól működő cégek, nagy járműforgalmat lebonyolító vállalkozások dolgoznak a faluban. A forgalom azzal is emelkedett nálunk, hogy megerősítették a Rába-hidat, így már a negyventonnás teherautók is igénybe veszik. A fejlődés nem áll meg, ahhoz pedig, hogy a célokat elérhesse az önkormányzat és az itteni cégek, járható utak kellenek.