Ilyen sokan még nem voltak a Kapuvári Böllérmáj fesztiválon - újabb fotók

Sertésszűz, marhapörkölt, grillezett gombafejek borsmártásban, garnélarák ananásszal, borjúbélszín és böllérmáj. A felsorolt ételeket akár egy jól menő étterem étlapjáról is idézhetnénk, de jelen esetben a Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztivál kínálatából szemezgettünk.A helyi önkormányzat, a Kapuvári ÍzvadÁszok és a Fesztivál Hungária Kft. által rendezett programsorozat idén új helyszínre, a Hidász úti KRESZ-parkba csalogatta a finom falatok kedvelőit. Bár a tavalyinál jóval nagyobb sátorral készültek, úgy tűnik, jövőre ennél is több férőhelyre lesz szükség.Kapuvár évnyitó és egyben legfelkapottabb rendezvénye ugyanis ismét rekordot döntött mind a látogatók, mind pedig a főzőcsapatok számában. Mintegy harminc baráti, családi társaság, iskolások és munkatársak álltak az üst mellé, akik nemcsak a környékről, de az ország túlsó feléből is eljöttek, hogy megméressék főzőtudományukat.A verseny kezdetét ezúttal is a Kapuvári Hajdúk – Gartai Muskétások díszlövése jelezte, s nem csak ízletes ételek, fellépők sora is várta a közönséget.A város gasztronómiai védjegyének számító böllérmáj „kitalálója" a Gulyás étterem neves főnöke, Orbán József volt. E neves csárdában leste el az alapokat Maricsné Császár Magdolna, aki 1976-ban szakácstanulóként érkezett a vendéglátóhelyre, s egészen 1983-ig ott dolgozott.„Újításként került az étlapra a böllérmáj, végül országos hírű lett" – emlékezett vissza Maricsné Császár Magdolna. Elmondta, hogy mindig ugyanabban az edényben készítették, ez adta az igazi ízét. „Jó társaságban dolgoztam, szép emlékeket őrzök azokról az időkről" – tette hozzá az asszony, aki a gasztroversenyen a Kapuvári Sportegyesület színeiben indult, és a csárdából származó edényben szolgálta fel a zsűrinek az elkészült ételt.Pető István Venesz-díjas mesterszakács és egyben a zsűri elnöke szerint jobbnál jobb ételek kerültek az asztalra. Jótanácsként elmondta, hogy az eredeti recept alapján készült böllérmájat nem kell vízzel felönteni, a paprika viszont elmaradhatatlan fűszere az ételnek.Lapunkkal Hámori György, Kapuvár polgármestere is megosztotta gondolatait: „Tizenegy órakor már megtelt a sátor" – kezdte a város vezetője, majd hozzátette: „Ismét rekordot döntöttünk. Tavaly úgy saccoltuk, hogy öt-hatezer ember látogatott ki a nap folyamán a rendezvényre, idén jócskán túlléptük ezt a számot. Úgy tűnik, az új helyszín bevált, jövőre viszont nagyobb sátorról kell gondoskodnunk. Örvendetes, hogy a tavalyihoz képest a főzőcsapatok száma kilenccel emelkedett, harminc csapat mérte össze a főzőtudományát" – zárta végül a polgármester, akitől mintegy meglepetésként a munkájuk, az abba vetett hitük és elkötelezettségük elismeréseként Baráti Díjat vehetett át a 10 éves Kapuvári ÍzvadÁszok.Végül kihirdették a győzteseket is, sütemény kategóriában a Bubcsek, míg a böllérmáj és egyéb étel kategóriában az abszolút győztes a Kistatai Barátfülék csapata lett.