Csodás történet - Kis testvérei gyámságát vállalta magára Roland Egyházaskeszőn

Tiszteletre méltó feladatot vállalt magára Káté Roland. Két kis testvére nevelését.

Súlyos terhet rakott az egyházaskeszői Káté Roland vállára az élet. A 27 éves fiatalember azonban férfiasan állja a sorscsapásokat. Példás, amit vállalt: szüleik halála után nem engedte intézetbe kis testvéreit és gyámja lett öccsének és húgának.A Káté család megpróbáltatásai tíz éve kezdődtek, amikor meghalt az édesanya. Tíz testvér maradt félárván, a legkisebb még egyéves sem volt. Három évvel ezelőtt az édesapa is megbetegedett, nem tudta nevelni két, még kiskorú gyermekét, a ma már 13 éves Szabolcsot és a 11 esztendős Kittit. A nagy bajban a báty, Roland és párja nyújtották kezüket a kicsik felé, és még a beteg édesapa gondozását is magukra vették. Az apa tavaly novemberben halt meg.– Három éve gyakorlatilag mi neveljük a testvéreimet, amikor pedig apukánk is elment, gyámjuk lettem – mondja magától értetődően Roland. Azt azért elárulja, nem volt egészen egyszerű a döntés. Hiszen közben nekik is megszületett saját gyermekük, aki most két és fél éves. Nem éltek és ma sem élnek anyagi bőségben, de ez nem is számított náluk. – Ha én nem állok melléjük, ki lett volna, aki igen? Testvéreink közül én vagyok abban a helyzetben, hogy vállalni tudtam a gyámságot. Arról pedig, hogy a gyerekek elkerüljenek a családból, Enikő, a párom hallani sem akart.

Káté Roland egy mezőgazdasági vállalkozás állattartó telepén dolgozik. Sokat van távol, azalatt élettársa viseli gondját kis sógorának és sógornőjének. Szigorúan nevelik őket és azt próbálják megértetni velük, hogy a tanulás legyen számukra a legfontosabb. Igyekeznek megadni nekik mindent, ami tőlük telik.– Az édesapát és az édesanyát természetesen nem tudjuk pótolni. De arra törekszünk, hogy ne szenvedjenek hiányt semmiben – jegyezte meg a gyámapa. A család most albérletben él, de úgy néz ki, megvásárolják a házat. Lesz tehát helye a Jóakarat hídján érkező támogatásnak. Az árván maradt Szabolcsra és Kittire a Lapcom Média Alapítvány figyelmét egy szanyi olvasónk, a gyerekek iskolatársának nagymamája hívta fel.– Ugyanez a nagymama Szabival és Kittivel karácsony előtt leíratta, hogy mi a három kívánságuk. Az ünnep idején aztán nagy csomagokkal állítottak be hozzánk. Öcsém gitárt, kishúgom gyöngyfűzőt, kifestőt, zsírkrétákat kapott. Nagy volt a meglepetés és az öröm, azóta is hálásak vagyunk és ezúton is köszönjük. És most az alapítvány segítségét is, ami szintén váratlanul ért, de nagyon jókor – tette hozzá Káté Szabolcs.