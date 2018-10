Cipőket gyűjtöttek az iskolások Rábatamásiban a rászorulóknak

A Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola gyűjtőakciója révén nyolcvan pár lábbeli kerül a rászoruló családokhoz.

A Magyar Diáksport Szövetség elindította az „Egy cipőben járunk" társadalmi felelősségvállalás programját. A szervezet a sportcipőgyűjtési akció során összegyűlt adományokat nehéz körülmények között élő, sportolni vágyó gyermekeknek juttatja el. A programhoz a Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola is csatlakozott.– Úgy gondoltuk, hogy mi is szeretnénk segíteni a rászoruló családok életminőségének javításában. Az „Egy cipőben járunk" programmal más diákoknak segítünk abban, hogy sportolhassanak, vagy legalábbis a sportcipő hiánya ne legyen ennek akadálya. Végül több gyűlt össze, mint ahány tanuló van az iskolánkban – kezdte méltán elégedetten az igazgató, Gönye-Tóth Anett. Lapunknak elmondta, 75 tanulójuk van és rövid időn belül 80 pár lábbeli jött össze.Megkértük a szülőket és közzétettük a felhívást a közösségi portálon, aki tudott, adományozott. A gyerekek nagy lelkesedéssel ajánlották fel cipőiket. Sportcipőkről van szó, mi pedig sportos iskola vagyunk, így még az intézmény profiljához is kapcsolódik a program.Az intézmény dolgozóitól és tanulóitól eddig sem állt távol a segíteni akarás. A többszöri gyűjtőakció, önkéntes munka és a civil szervezetekkel való jó kapcsolat eddig is jellemezte őket. Ahogy Gönye-Tóth Anett fogalmaz, erejükhöz mérten igyekeznek segíteni.Az igazgató a kis iskola előnyéről elmondta, hogy mindenki személyre szabott fejlesztést kap: – Aki tehetséges, az a tehetséggondozásban, aki épp lemaradt, az a felzárkóztatásban.A sport pedig nemcsak összehoz, de a sikerek sem maradnak el az iskolában. – Jó eredményeket érünk el pingpongban, fociban. Nemrég volt a harmadik korcsoportos diákolimpia, az őszi fordulóban a nálunk három-négyszer nagyobb iskolák csapatai ellen is sikerült nyernünk. Többféle sportot támogatunk. Bevezettük a lovas-oktatást, illetve a Pántlika néptáncegyüttes révén néptánc is van. A mozgás fontos szerepet játszik a mindennapokban, emiatt is kapcsolódtunk a felhíváshoz – emelte ki.