Barthodeiszky-leszármazottak a kastélyban

A beledi Németh László, a Barthodeiszky-történet ismerője kalauzolta a Kiss családot a kastélyban.

A beledi Barthodeiszky-kastély helyén egykor Esterházy (II.) József tulajdonolta majorház állt, s mivel örökös nélkül halt meg, előbb feleségére, Barthodeiszky Rozáliára, majd az unokaöcsre, Barthodeiszky (II.) Antalra szállt az örökség.Antal a majorházat lebontatta, helyére pedig egy német mérnök tervezte kastélyt képzelt el. A kúria 1890-es elkészültét azonban Antal már nem érhette meg.Egyes visszaemlékezések szerint a tetőtér nagy méretű üvegfelülete úgy csillogott a nap- és holdfényben, hogy már messziről észrevették az észak felől érkezők. A kastély utolsó tulajdonosa, Bar- thodeiszky Béla 1940-ben halt meg. Unokahúgai Udvary Katalin és Erzsébet voltak.

A hollókői Kiss Ádám nemrégiben végigjárta családjával a kastély minden zegzugát. S honnan is a kötődés? „Az én nagyanyám volt Udvary Erzsébet" – kezdte Ádám. Erzsébet férje tanító volt, ám nem kapott munkalehetőséget a környéken, így Zala megyébe költöztek. Gyermekkorában bár többször is jöttek Udvary Katalinhoz látogatóba, a kastély kapuját sosem lépték át. Most volt az első alkalom, hogy a padlástól a pincéig minden helyiséget végigjártak, és Németh László helytörténész segítségével felidézték családjuk múltját.„A kastély még ma is impozáns, különleges érzés volt végigjárni. A nagylányom azóta is eljátszik a gondolattal, milyen lenne, ha ott élnénk. Nagyanyám még a kastélyban élhetett és nevelkedett. Nászajándékba a Rozáliamajor részt kapták meg. Ott laktak, mielőtt Zala megyébe költöztek" – idézte fel Ádám.Nagynénjük, Katalin közel 100 évig élt Beleden. „Kilenc unokája született, mindnyájan Amerikában élnek. Volt, akivel találkoztam a családból, sőt, az egyik unokát vendégül is láttuk, de nem igazán tartjuk a kapcsolatot" – tette hozzá a háromgyermekes apuka.Mivel a két lány közül Katalin maradt Beledben, Barthodeiszky Gizella közelében, a kastély várományosának is inkább őt tekintették: „Ha a politikai helyzet úgy alakult volna és a kúria visszakerült volna a család tulajdonába" – jegyezte meg Ádám. De nem alakult úgy. A II. világháborút követően az ingatlant kifosztották. Nagyjából 70 éve van a község tulajdonában.Sok emlék és tárgy kárba veszett. „Petróleumlámpa, óra, feljegyzések és poharak" – sorolt fel néhány megmaradt tárgyat Ádám. „A Katalinnál tett látogatásunkról emlékszem egy arannyal átszőtt, vastag függönyre. Ajtó méretű, az egyik szobában volt felszerelve. Mintha egy titkos bejárathoz vezetett volna, amit nem szabad megközelítenünk" – emlékezett vissza egy gyermekkori esetre a leszármazott.Kiss Ádám ma idegenvezetőként dolgozik, vendégházat működtetnek Hollókőn, valamint részmunkaidőben egy budapesti továbbképzési központnál dolgozik oktatási szak- értő referensként. Két testvére közül az egyiket sajnos már elvesztette. „Összefogom a három családot és közösen ellátogatunk a kastélyhoz. Szeretném, hogy a gyermekek is jobban megismerjék, és egy kicsit részesei legyenek eleik történetének" – zárta szavait Ádám.