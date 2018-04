Álhír miatt kopogtattak a rábaközi hivatalok ajtaján: két és fél milliót remélnek

Visy László, Rábapordány polgármestere szerint is érdemes mindig ellenőrizni egy-egy információ forrását.

Két és fél millió forint jár mindenkinek alanyi jogon – áll a napokban megjelent felhívásban, mely vírusszerűen terjed az interneten. E leírás szerint a pénzt lakásfelújításra fordíthatják az igénylők. Nem pályázatról van szó, hanem olyan támogatásról, melyre állításuk szerint mindenki jogosult.A kezdeményezést a Hazai Hatékonyság Programmal hozták párhuzamba. Az igényléshez mindössze egy személyigazolvány és egy bankszámla szükségeltetik, s a lakóépület korszerűsítésére fordítható összeget két héten belül kiutalják. Az ilyenkor szokásos elvárásokat is megadták az álhír keltői: miszerint két éven belül kell megvalósítani a fejlesztést. Azt is megelőlegezték, hogy minden igénylőnek jut majd a keretből. Sőt, ha ez nem elég, a két év alatt becsléseik szerint 410 ezer otthon válhat korszerűbbé.Jó néhányan kapva kaptak az alkalmon, s lévén, hogy a szükséges adatlapot az önkormányzatoknál szerezhetik be, fel is keresték a helyileg illetékes szervet. Látva az önkormányzatok által sorra kiadott cáfolatokat, jó pár kérelmező csengetett be a hivatalok ajtaján. Rábakecöl polgármestere, Tuba Erik is szembesült az esettel:„Többen is felkeresték az adatlapok miatt az önkormányzatot" – kezdte a település vezetője, aki a Magyar Energiahatékonysági Intézet által kiadott hivatalos közlemény alapján tájékoztatta az igénylőket a híresztelés valótlanságáról.Rábapordány polgármestere, Visy László is találkozott kérelmezőkkel:„Ezek tipikus lájkvadász oldalak. Azzal a céllal terjesztenek álhíreket, hogy növeljék az oldalaik látogatottságát" – tette hozzá Visy László.A Magyar Energiahatékonysági Intézet a honlapján cáfolja a hírt. E szerint a fenti információ olyan hiteltelen internetes oldalakon és közösségi médiaprofilokon terjed, melyek sem impresszummal, sem kapcsolati információval nem rendelkeznek. „A Magyar Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a tartalomtól és azt javasolja mindenkinek, hogy ellenőrizze az információ forrását, mielőtt továbbterjeszti a hírt."