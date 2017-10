Ősz a munkahelyen

Sajnos hivatalosan is vége sokunk kedvenc évszakának, a nyárnak: a fülledt, forró hónapok során legtöbbünknek kijutott egy kis szabadság, és szeretteinkkel pihenve élményekkel töltődhettünk fel. Szeptembertől viszont – mint minden évben – valami megváltozik: habár sokszor nem is tudatosan, de fokozatosan elkezdünk felkészülni a hűvös, zimankós, hosszú téli időszakra, ami életünk számos területére kihat.Ez különösen igaz a munka világára is: sokan már magától a tudattól elkeserednek, hogy reggelente csípős hidegben és még sötétben kell munkába indulniuk, és akkor, mikor végre elvégzik a napi teendőiket az irodában, újra koromsötét fogadja őket odakint. Ez a levertség és rossz hangulat természetes ebben az időszakban, viszont nem szabad, hogy hosszú távon befolyásolja a munkavállalók mindennapjait. Ennek leküzdésére számos vállalatnál különféle „stratégiák" léteznek, amelyek közül az egyik legnépszerűbb választás a különböző wellnesshotelekbe szervezett, szaunázással és egyéb, kikapcsolódást segítő szolgáltatásokkal kibővített csapatépítők. Ez viszont rendszerint igencsak magas költségekkel jár, miközben legtöbbször a legjobb megoldás ingyen van, a szemünk előtt!Ez pedig nem más, mint maga a természet. Ideje pozitívra hangolnunk magunkat, és meglátni a szépet ebben az évszakban, még munkaidőben is! Habár az irodából nem távozhatunk el többórás erdei túrákra, utána pedig nem kuckózhatunk betakarózva, forró italokat szürcsölgetve a meleg szobában, de így is könnyen kiélvezhetjük az ősz szépségeit kollégáink társaságában. Amennyiben az iroda közel van a természethez, vagy akár csak egy kisebb park is található a közelben, érdemes ebédidőben felkapni egy pulóvert és egy sálat, majd toborozni magunk köré néhány munkatársat, és irány a természet! A csodaszép, sárgás-barnás árnyalatokban pompázó levelek, gesztenyék és a friss, kristálytiszta levegő hatalmas közösségteremtő erővel bír, csak nyitnunk kell az újdonságok felé. Ahelyett, hogy a szokásos rutint követjük, és mindenki az otthonról hozott ebédjét fogyasztja, vagy rutinból az étkezde felé vesszük az irányt csapatostul, ezúttal étkezzünk séta közben – csomagoljunk akár előre, vagy fedezzünk fel új büféket, helyeket a kalandozás során kollégáinkkal!Ahogy telnek-múlnak az évek, és újabb és újabb generációk lépnek be a munka világába, úgy lesz egyre népszerűbb ez a hozzáállás: az Y generáció, később pedig a Z generáció már egyre inkább igényelni fogja, sőt természetesnek veszi majd, hogy a munkaidő nem 8 óra folyamatos robotolást jelent – hanem igényt fognak tartani a napközbeni, rövid, inspirációs kikapcsolódásokra, valamint a sokkal kötetlenebb helyszínválasztásra. Hiába tűnik az idősebb, dolgozó korosztályok számára esetleg lógásnak, sőt egyenesen „munkakerülésnek" ez az attitűd, az új generációk tagjainak egyre inkább szüksége lesz erre a szabadságra a motivált munkavégzés érdekében.

A jövő irodaházainak tervezői és kivitelezői mindezt jól tudják, és ennek megfelelően kivitelezik a következő generációk igényeire szabott munkahelyeket. Ennek remek példája a budapesti BudaPart beruházás, amely a Kopaszi-gáttal szemben, azzal a céllal jön létre, hogy egyszerre biztosítsa a minőségi munkához kellő, minden igényt kielégítő, urbánus infrastruktúrát, valamint a Duna-part, a gát és a környező zöldfelületek segítségével a természetközeliséget az inspiráció érdekében. A Property Market Kft. fejlesztésében és Magyarország legnagyobb, 21 éves múltra visszatekintő magasépítő cégének, a Market Építő Zrt.-nek kivitelezésével, magas minőségben készülő, BudaPart Gate 20.000 m-es irodaépület a Duna közelségében helyezkedik majd el, így a jövőben itt dolgozó alkalmazottak nap mint nap meríthetnek abból a kreatív energiából, amelyet a különleges helyszín és annak adottságai biztosítanak számukra. A BudaPart irodaházainak tervezésénél a fejlesztők azt tartják szem előtt, hogy az épített környezet is segítse a koncentrációt, és csökkentse a stressz szintjét – ezt fokozza a Duna-part, amelyet 3 kilométeres hosszúságban, gyalogos kapcsolattal érhetnek el a kikapcsolódni vagy éppen feltöltődni vágyó irodai dolgozók. Mindemellett kulcsfontosságú szerepet játszanak majd a külön kialakított zöld- és vízfelületek is, hiszen az 54 hektárnyi területből 11 hektár vízfelület és 20 hektár zöldfelület garantálja a jövőben az alkalmazottak közvetlen kapcsolatát a környezettel.A kikapcsolódás viszont nem merül ki a szabadban történő sétálásban és a természetben töltött idővel, ezért a BudaPart tervezése során az aktív pihenés szerelmeseire is gondoltak: a jövő alkalmazottai, ha kedvük tartja, minőségi sportpályákon vagy éppen profi futópályán is levezethetik a stresszt – vagy éppen beltéri fitnesz- illetve spalétesítményekben regenerálódhatnak. Hasonlóképpen hódít magának teret napjainkban a gasztronómia, amely valóságos „forradalmon" megy keresztül úgy hazánkban, mint szerte a nagyvilágban. Ennek megfelelően a BudaPart szakít a hagyományos, irodistákat kiszolgáló étkezdék szürke egyhangúságával, és éttermek sokaságával, minőségi kantinokkal és kávézókkal várja a valódi kulináris élményutazásokra vágyó, ínyenc alkalmazottakat.Hasonlóképpen fontos szempont a fiatal generációk számára a környezettudatosság, amely egyre inkább áthatja az Y és a Z generáció teljes életmódját. Ez a szemlélet viszont számos munkakörnyezetre sajnos még napjainkban sem jellemző – a BudaPart irodaházai ebben is iránymutató szerepet töltenek be, hiszen magas energiahatékonyság és a legmodernebb, jövőbe mutató építészeti megoldások jellemzik majd az épületeket. Ezeknek köszönhetően az irodaházak alkalmazottai nem kevesebbet mondhatnak majd el magukról, mint azt, hogy Budapest egyik legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező és leginkább környezettudatos városnegyedében dolgoznak.A BudaPart nem csupán irodaházakról szól majd, hiszen vadonatúj, jövőbe mutató városnegyeddé fog fejlődni az elkövetkezendő évek során: számos modern lakóház is épül az irodaépületek mellett, amelyek kulcsrakész állapotban várják leendő tulajdonosaikat – nem beszélve Magyarország első 120 méteres toronyházáról, mely MOL Campus néven Magyarország legnagyobb vállalata, a MOL Group irodaépülete lesz. A három funkció, vagyis a lakóépületek, az irodák, illetve a rekreációt szolgáló létesítmények együtt egy lüktető, minden igényt kielégítő, kiváló infrastruktúrával ellátott, ám mégis élhető, természetközeli és környezetbarát városrésszé fognak fejlődni a jövőben, ami szervesen kapcsolódik a főváros többi részéhez – egy progresszív komplexummá, ahol bárki feltöltődhet és inspirálódhat, legyen akár jövőbeli lakástulajdonos, akár kikapcsolódni vágyó látogató vagy éppen a modern irodaházak alkalmazottja.A BudaPart-fejlesztés 2017 nyarán indult el, az első ütemben épülő lakóépületek és a BudaPart Gate irodaház átadása már 2019 elején megtörténik. Az első lakások szinte teljes egészében elkeltek, de a 2. ütemben épülő ingatlanok értékesítése már megkezdődött.