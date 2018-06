A vitorlázás nem úri muri

A vitorlástanfolyamokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiddel keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:

A gyerekkor papírhajó-úsztatás és kalózhajócsata nélkül nem az igazi. A kaland felnőtt korban is folytatható, még ha nem is veszünk saját hajót. Ma már elérhető áron bérelhető vitorlás hajó.Köztudott, hogy hajót vásárolni és fenntartani drága mulatság, de a vitorláshajó-bérlés egészen más költségek között mozog. A Füredyacht Carter és Oktatóközpontnál összesen 21 túra-, illetve sportvitorlás közül választhat az, aki családdal, barátokkal, munkatársakkal szeretne kikapcsolódni egy napra, hétvégére, 5 napra vagy akár egy teljes hétre.Az sem mindegy, melyik időszakban szállunk vízre, hiszen július-augusztus hónapban jóval többe kerül, mint a szezon elején vagy végén. De ha 12 fővel számoljuk az egynapos, hétvégi 11 méteres hajó bérlését például júniusban, az fejenként 8-9 ezer forintból megúszható. Persze az árakat a hajótípus is erősen befolyásolja, ennél jóval kevesebbe és többe is kerülhet az egynapos móka, de a lényeg, hogy ez az élmény ma már nem számít luxuskategóriának. Kisebb hajónál például a mozijegyhez némi pattogatott kukoricát kell csapni, a napi költség fejenként ennyiből ki is jön.– Vitorlás hajót az bérelhet, aki rendelkezik hajóvezetői engedéllyel, vagyis elvégzett legalább egy kezdő vitorláshajó-tanfolyamot – mondja Sarang Lajos, a Füredyacht Carter és Oktatóközpont tulajdonosa. Az önálló és biztonságos hajóvezetéshez persze az sem árt, ha a bérlésfelkészítő tanfolyam is a tarsolyban van, mert minél nagyobb a gyakorlat, annál magabiztosabban állhatunk az első bérlés elé.A nagyobb rutint két nap gyakorlattal és két óra elmélettel lehet még inkább elsajátítani. Erre nemcsak annak van szüksége, akik most áll az önálló hajóbérlés előtt és legénységével együtt szakképzett oktatóval szeretne felkészülni az önálló vitorlázásra, hanem annak is, aki korábban már vitorlázott, de kijött a gyakorlatból. Így nem ijed majd meg a zsúfolt kikötőben sem, és a családi vitorlázás valóban élmény lesz. Többek között az alap- és kikötői manővereket, vitorlaállításokat, de az éjszakai navigáció gyakorlati alkalmazását is megtanulják azok, akik áldoznak a magabiztos tudás megszerzésére.– Annyira biztosak vagyunk a bérlésfelkészítő tanfolyamunk sikerében, hogy a résztvevők számára az első háromnapos bérlés díjából az egyik nap 50%-át a Füredyacht állja – a FüredYacht Charter bármely hajójára – teszi hozzá a tulajdonos, aki elmondta, volt már 82 éves vizsgázójuk is, ő azóta rendszeresen vitorlázik.Fontos, hogy a hajóvezetői engedély, a személyigazolvány, a mobiltelefon, a hajó okmányai, a hajólevél, a bérbeadási igazolás, a bérleti szerződés a hajó fedélzetén legyen. Ezeken kívül a palackozott víz, többrétegű ruha, puha, gumitalpú cipő, naptej, napszemüveg és nap elleni védelemre alkalmas sapka, valamint a sporttáska se maradjon otthon.